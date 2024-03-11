Фільм "20 днів у Маріуполі" показує правду про російський тероризм.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" на кінопремії "Оскар". Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", - зазначив президент.

Також він подякував всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про українську боротьбу та розповідають її.

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"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив Зеленський.

Президент дякує кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль українського народу.

"Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", - зазначив президент.

Фільм "20 днів у Маріуполі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення "Оскара". У номінації "Найкращий документальний фільм" нагороду отримала стрічка "20 днів у Маріуполі" українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко.

У фільмі розповідається про 20 днів в Маріуполі, які провів режисер Мстислав Чернов разом зі своїми колегами після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже на 21 день війни журналістам вдалося виїхати з Маріуполя гуманітарним коридором.

Також стрічка отримала такі премії, як BAFTA та Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

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