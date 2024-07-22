Перші епізоди нового сезону хітового шоу вийдуть вже 15 серпня.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер четвертого сезону одного зі своїх найуспішніших проектів – романтично-комедійного серіалу "Емілі в Парижі" (Emily in Paris).

Хоча інсайдери повідомляли, що в новому сезоні багато подій серіалу буде перенесено з Парижу до інших міст, в оприлюдненому сьогодні ролику показали лише сцени, зняті у французькій столиці.

З першого трейлеру можна зрозуміти, що в житті Емілі нічого не зміниться – вона намагатиметься розібратися у стосунках з пристрасним французьким шеф-кухаремем Габріелем та прагматичним британським банкіром Алфі, або ж поринути в пошуки нового (а може й нових) партнерів.

Одночасно особисті проблеми Емілі знову втручатимуться в її роботу, а ще на неї знову чекають суперечки з дівчиною Габріел Камі, з якою він то сходиться, то розходиться, а тепер вона ще й вагітна.

Як раніше повідомляв УНІАН, реліз нового сезону "Емілі в Парижі" буде поділений на дві частини – перші п'ять епізодів вийдуть 15 серпня 2024 року, а ще п'ять стануть доступні 12 вересня 2024 року.

До головних ролей в новому сезоні серіалу повернуться Лілі Коллінз (Емілі Купер), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Габріель), Філіппін Леруа-Больє (Сильві), Люсьєн Лавісконт (Алфі), Камілль Раза (Камі), Семюел Арнольд (Жюльєн), Бруно Гуері (Люк), Вільям Абаді (Антуан Ламберт) та інші.

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