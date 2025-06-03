У заключній картині багато акторів оригінального складу повернуться до своїх ролей.

Universal Pictures показала перший трейлер історичної драми "Абатство Даунтон: Величний фінал" (Downton Abbey: The Grand Finale). Це третій, заключний фільм франшизи "Абатство Даунтон". У світовий прокат фільм вийде 12 вересня, дистриб'ютором виступає Focus Features.

Як відомо, в останній картині багато акторів оригінального складу повернуться до своїх ролей. Пол Джаматті та Домінік Вест знову виконають ролі Гарольда Левінсона (з телесеріалу) і Гая Декстера (з попереднього фільму), відповідно. А приєдналися до акторського складу Джоелі Річардсон, Алессандро Нівола, Саймон Рассел Біл і Арті Фрушан.

"Абатство Даунтон: Величний фінал" - трейлер

Останній фільм стане продовженням попереднього - "Абатство Даунтон: Нова ера". Він розповість про життя британських аристократів у 1930-х роках. Судячи з трейлеру, сім'ї Кроулі та персоналу Абатства доведеться попрощатися зі знаменитим замком.

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"Абатство Даунтон: Величний фінал" - що ще відомо про фільм

Про підготовку заключної картини оголосили в березні 2024 року. Інформацію підтвердила Імельда Стонтон, яка виконує роль Мод.

Зйомки фільму розпочалися в травні та завершилися в серпні. Офіційну назву картини було представлено в березні 2025 року, а тизер-трейлер - у червні 2025-го.

Як відомо, сага Абатство Даунтон почалася з британського історичного драматичного серіалу Джуліана Феллоуза, що виходив із 2010 до 2015 року. Після його завершення було знято два повнометражні фільми "Абатство Даунтон" (2019) і "Абатство Даунтон: Нова ера" (2022).

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