Прем'єра другого сезону хітового шоу відбудеться 22 квітня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Disney+ представив перший трейлер довгоочікуваного другого сезону пригодницького серіалу "Андор" (Andor), який багато критиків та глядачів називають найкращим у всесвіті "Зоряних воєн" (Star Wars).

Одночасно стало відомо, що прем'єра другого сезону хітового шоу відбудеться 22 квітня 2025 року. Він налічуватиме 12 епізодів, які, найімовірніше, виходитимуть по одному раз на тиждень.

Нагадаємо, серіал "Андор" став приквелом до фільму "Бунтар Один". Головним героєм серіалу є злодій Кассіан Андор, який приєднується до Альянсу повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії. В дитинстві Кассіан опинився серед мародерів, які стали його родиною. Ставши дорослим, він розшукує свою сестру та випадково привертає увагу правоохоронців. Разом із тим його послугами цікавиться Альянс повстанців. Сюжет починається за 5 років до подій, показаних у фільмі.

Відео дня

Як і у фільмі, роль Андора виконує мексиканський актор Дієго Луна ("Фріда", "Коматозники", серіал "Нарко: Мексика")

Також у серіалі зіграли Стеллан Скашгорд (франшизи "Тор", "Пірати Карибського моря", "Німфоманка"), Адріа Архона ("Морбіус", "Найманий вбивця", серіал "Справжній детектив") та інші.

Прем'єра першого сезону "Андора" відбулася 21 вересня 2022 року і він отримав схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 96% схвалення від критиків та 87% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 74 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,2 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

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