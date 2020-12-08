Режисер висловив сподівання, що до роботи над фільмом приєднається знімальна команда серіалу.

Режисер серіалу «Хід королеви» (інша назва «Ферзевий гамбіт») Скотт Френк планує зняти екранізацію роману Володимира Набокова «Камера обскура» (на Заході більше відомий під назвою «Сміх у темряві») з Анею Тейлор-Джой в головній ролі.

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«Це буде дуже порочний, але чудовий трилер», – зазначив режисер.

За його словами, він збирається зробити картину витриманою в стилістиці нуара, а також створити «фільм у фільмі».

Скотт Френк висловив надію, що знімальна команда «Ходу королеви» також приєднається до нього в роботі над фільмом.

«Камера обскура» Набокова: що відомо про книгу

Роман розповідає історію про впливового мистецтвознавця середніх років Альберта Альбіноса, який залишає свою сім'ю заради зв'язку з амбітною 17-річною актрисою та моделлю на ім'я Марго Пітерс.

Дівчина проявляє меркантильний інтерес до героя. Маніпулюючи Альбертом, вона починає прокладати шлях до власної слави та достатку.

Сам Набоков не любив цей роман та називав його своєю найгіршою (але прибутковою) книгою.

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Автор: Катерина Шварц