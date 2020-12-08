Режисер серіалу «Хід королеви» (інша назва «Ферзевий гамбіт») Скотт Френк планує зняти екранізацію роману Володимира Набокова «Камера обскура» (на Заході більше відомий під назвою «Сміх у темряві») з Анею Тейлор-Джой в головній ролі.
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«Це буде дуже порочний, але чудовий трилер», – зазначив режисер.
За його словами, він збирається зробити картину витриманою в стилістиці нуара, а також створити «фільм у фільмі».
Скотт Френк висловив надію, що знімальна команда «Ходу королеви» також приєднається до нього в роботі над фільмом.
«Камера обскура» Набокова: що відомо про книгу
- Роман розповідає історію про впливового мистецтвознавця середніх років Альберта Альбіноса, який залишає свою сім'ю заради зв'язку з амбітною 17-річною актрисою та моделлю на ім'я Марго Пітерс.
- Дівчина проявляє меркантильний інтерес до героя. Маніпулюючи Альбертом, вона починає прокладати шлях до власної слави та достатку.
- Сам Набоков не любив цей роман та називав його своєю найгіршою (але прибутковою) книгою.
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