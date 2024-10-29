Також стала відома дата виходу хіта Венеційського кінофестивалю-2024 в Україні.

Кінокомпанія Green Light Films показала український трейлер еротичного трилера "Хороша погана дівчинка" (Babygirl), що став однією з найяскравіших подій цьогорічного Венеційського кінофестивалю.

В центрі сюжету фільму – владна керівниця міжнародної корпорації Ромі, яка закручує роман зі своїм стажером Семюелем. Їхні стосунки порушують не тільки корпоративну етику, а й норми суспільної моралі, адже хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Але пристрасть бере верх над розумом. Разом вони досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури.

Головну роль у фільмі виконала оскароносна Ніколь Кідман ("Мулен Руж", "Години", "Догвіль", "Із широко заплющеними очима", франшиза "Аквамен"). Критики залишилися в захваті від її сміливої гри, за що акторка отримала "Кубок Вольпі" Венеції – одну з найпрестижніших кінонагород у світі.

Також у фільмі зіграли Гарріс Дікінсон ("Трикутник смутку", "Залізний кіготь", "Там де раки співають", "Чаклунка"), Софі Вайлд ("Говори до мене", "Магічні двері") та Антоніо Бандерас ("Маска Зорро", "Відчайдушний", "Шкіра, в якій я живу", трилогія "Діти шпигунів").

Зняла фільм нідерландська режисерка, акторка та письменниця Галіна Райс ("Чорна книга", "Операція "Валькірія, "Тіло тіло тіло").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 92% схвалення від критиків. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 82 зі 100 балів з позначкою "Обов'язкове до перегляду", що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

В український прокат фільм вийде 16 січня 2025 року.

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