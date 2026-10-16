Стівен Содерберг допоможе Метту Рівзу завершити зйомки 'Бетмена 2'

Рівз призупинив роботу над фільмом 10 днів тому через "сімейні обставини".

На тлі того, як режисер Метт Рівз майже два тижні тому призупинив роботу над фільмом "Бетмен: Частина 2" (The Batman: Part II) через неназвані "сімейні обставини", його колега Стівен Содерберг ("Трилогія Оушена", "Ерін Брокович", "Зараза", "Супер Майк", "Операція "Чорний кейс") долучиться, щоб допомогти завершити основний етап зйомок.

Як пише Deadline, Содерберг давно стежить за творчістю Рівза і, дізнавшись, що той не може бути присутнім на знімальному майданчику, запропонував свою допомогу в завершенні знімального процесу.

Зазначається, що режисери підтримуватимуть зв’язок протягом усього періоду, що залишився до завершення зйомок, а після їхнього закінчення Рівз повернеться до роботи над фільмом на етапі постпродакшну.

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"Оскільки Метт Рівз змушений займатися невідкладними сімейними справами, Стівен Содерберг – давній шанувальник творчості Метта – запропонував свою допомогу. За повної підтримки DC Studios він долучиться до роботи, щоб допомогти режисерові та сценаристу завершити останні тижні зйомок фільму "Бетмен: Частина 2". Метт і Стівен тісно співпрацюватимуть з акторами та знімальною групою, щоб втілити в життя авторське бачення Метта", – йдеться в заяві DC Studios.

У свою чергу Содерберг пообіцяв повністю зберегти задум Рівза.

"На мій погляд, робота Метта Рівза над "Бетменом" була приголомшливою: вона вирізнялася продуманістю, точністю та суворою цілісністю. Наше завдання – разом із Меттом та його командою створити матеріал, який органічно доповнить уже відзняті сцени, щоб Метт зміг належним чином завершити свій фільм", – заявив він.

Сам Рівз також опублікував допис у соцмережі X, підтвердивши, що не залишає проєкт, і висловив подяку Содербергу за допомогу.

"Хочу прояснити: я не залишаю проєкт "Бетмен: Частина 2". Я глибоко вдячний Стівену за те, що він прийшов мені на допомогу в цей непростий період і допоміг завершити основний етап зйомок. Дякую всім за вашу участь і добрі побажання", – пояснив режисер.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними прем'єра фільму "Бетмен: Частина 2" запланована на лютий 2028 року.

Окрім Роберта Паттінсона ("Міккі-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", "Одіссея", "Праймтайм", франшиза "Сутінки"), виконавця головної ролі мільярдера-супергероя Брюса Вейна / Бетмена, до своїх ролей у новому фільмі повернуться Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банші Інішеріна", серіали "Справжній детектив", "Пінгвін", "Шугар"), Енді Серкіс ("Престиж", "Чорна пантера", франшиза "Володар перснів") та Джеффрі Райт ("Американське чтиво", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику", франшизи "007", "Голодні ігри"). Вони знову зіграють кримінального боса Пінгвіна, дворецького Альфреда Пенніуорта та офіцера поліції Джима Гордона відповідно.

При цьому у другій частині до акторського складу приєднаються Себастьян Стен ("Перший месник", "Я – Тоня", "Інша людина", "Учень. Історія Трампа", "Громовержці", "Фьорд", "Месники: Доктор Дум"), який зіграє прокурора Гарві Дента / Дволикого, та Скарлетт Йоханссон ("Труднощі перекладу", "Престиж", "Вікі Крістіна Барселона", "Кролик Джоджо", "Світ юрського періоду: Відродження", франшиза "Месники"), яка втілить образ його дружини Гільди.

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