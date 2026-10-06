Зйомки другого 'Бетмена' знову призупинили: в чому причина

Наразі вихід фільму запланований на лютий 2028 року.

Зйомки похмурого супергеройського екшну "Бетмен: Частина 2" (The Batman: Part II) від режисера Метта Рівза раптово призупинили на невизначений час.

Як пише Variety, причина затримки – тимчасова відсутність режисера з неназваних "сімейних обставин".

"Метт має повну підтримку DC Studios, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї подорожі найближчим часом", – йдеться в заяві кінокомпаній Warner Bros. та DC Studios.

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Зауважимо, що це вже не перша затримка у виробництві цього довгоочікуваного блокбастера. Хоча про роботу над ним було оголошено ще в квітні 2022 року, невдовзі після виходу першої частини, робота над ним постійно тормозилася.

Спершу старт зйомок відкладався через те, що режисер хотів довше попрацювати над сценарієм. Також на процес вплинули масштабні протести в Голлівуді, що тривали протягом кількох місяців 2023 року.

Одночасно кілька разів переносився і вихід другого "Бетмена" в прокат. Спочатку прем'єру було заплановано на 2 жовтня 2026 року, але згодом студія Warner Bros. перенесла її на 1 жовтня 2027 року. Пізніше студія відклала вихід фільму на лютий 2028 року.

Нагадаємо, що окрім Роберта Паттінсона ("Мікі-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", "Одіссея", "Праймтайм", франшиза "Сутінки"), який повернеться до ролі Бетмена, у фільмі також зіграють Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банші Інішерина", серіали "Справжній детектив", "Пінгвін", "Шугар"), Енді Серкіс ("Престиж", "Чорна пантера", франшиза "Володар перснів") і Джеффрі Райт ("Американське чтиво", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику", франшизи "007", "Голодні ігри"), які грали Пінгвіна, дворецького Альфреда Пенніворта та офіцера поліції Джима Ґордона відповідно.

З нових імен у касті – Себастіан Стен ("Перший месник", "Я Тоня", "Інша людина", "Учень. Історія Трампа", "Громовержці", "Фіорд", "Месники: Сходження Доктора Дума"), який зіграє прокурора Гарві Дента / Двуликого, та Скарлетт Йоганссон ("Труднощі перекладу", "Престиж", "Вікі Крістіна Барселона", "Кролик Джоджо", "Світ Юрського періоду: Відродження", франшиза "Месники"), яка втілить образ його дружини Гільди.

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