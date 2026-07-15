Сіквел 'Бетмена' з Паттінсоном знову перенесли: нова дата прем'єри та перші кадри

Майбутній супергеройський фільм режисера та сценариста Метта Рівза має вийти у 2028 році.

Фільм знаменитого сценариста і режисера Метта Рівза "Бетмен 2" (The Batman Part II) знову відкладається, нова дата виходу – 18 лютого 2028 року. Нагадаємо, показ першої частини в прокаті стартував у березні 2022 року.

Про нову дату виходу Рівз оголосив на платформі Vimeo, супроводивши повідомлення першими кадрами тестових зйомок із поверненням Роберта Паттінсона в образі Темного лицаря.

Спочатку "Бетмен. Частина II" мав вийти 2 жовтня 2026 року, проте Warner Bros. перенесла прем’єру спочатку на 1 жовтня 2027 року, а тепер і на 2028 рік.

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"Бетмен. Частина II" – що відомо

"Бетмен 2" (The Batman: Part II) – майбутній супергеройський фільм режисера та сценариста Метта Рівза, який стане продовженням фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у ролі Брюса Вейна / Бетмена.

Як повідомляє Variety, у довгоочікуваному продовженні Роберту Паттінсону складуть компанію Скарлетт Йоханссон, Себастіан Стен, зірка "Гри престолів" Чарльз Денс, а також Брайан Тайрі Генрі та Себастіан Кох.

Сценарій сиквелу Метт Рівз підготував спільно з Меттсоном Томліном. При цьому подробиці сюжету поки що не розкриваються, як і відомості про персонажів, яких зіграють актори другого плану.

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