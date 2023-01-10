Сюрреалістичний комедійний хоррор "Бу боїться" від студії A24 вийде 21 квітня 2023 року.

Незалежна кінокомпанія A24 випустила перший трейлер сюрреалістичного комедійного хоррора "Бу боїться" (Beau Is Afraid).

Фільм є третьою повнометражною роботою американського режисера Арі Астера, який прославився завдяки хоррорам "Реінкарнація" (2018) та "Сонцестояння" (2019). Обидва фільми, також випущені А24, отримали схвальні відгуки критиків та користувалися популярністю серед глядачів.

Цього разу в центрі сюжету фільму опиниться надзвичайно тривожний чоловік на ім'я Бу, який має важкі стосунки зі своєю владною матір’ю і ніколи не знав свого батька. Коли його мати помирає, Бу вирушить у подорож додому, в якій він зіштовхнеться зі своїми кошмарами.

Головна роль у фільмі дісталася Хоакіну Феніксу ("Гладіатор", "Знаки", "Майстер", "Джокер").

Очікується, що прем'єра фільму відбудеться 21 квітня 2023 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі лауреат "Оскара" та один із найяскрвіших акторів сучасності Хоакін Фенікс задіяний ще в кількох проектах. Так, у 2023 році має вийти історичний фільм "Наполеон" від Рідлі Скотта, в якому актор зіграв головну роль.

Крім того, Фенікс повернеться до ролі Джокера, яка, власне, і принесла йому "Оскара", в фільмі "Джокер: Безумство на двох", що має вийти у 2024 році.

Ще одна кіноробота в планах актора – новий фільм польського режисера Павела Павліковського "Острів" (The Island), де він зіграє разом зі своєю дружиною Руні Марою.

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