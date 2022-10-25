Фільм "Острів" стане третьою спільною роботою Хаокіна Фенікса та Руні Мари.

Зіркове подружжя Хоакін Фенікс та Руні Мара, які у 2020 році вперше стали батьками, зіграють у новому фільмі польського режисера Павела Павліковського "Острів" (The Island).

Про це повідомляє Variety.

Повідомляється, що новий фільм Павліковського, який до цього зняв фільми "Іда" (премія "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою у 2015 році) та "Холодна війна" (приз за найкращу режисуру Каннського кінофестивалю у 2018 році), заснований на реальній історії та розповідає про пару американців, які вирішили жити на віддаленому безлюдному острові подалі від цивілізації. Втім, їхні плани руйнує багата європейка, яка приїжджає на острів зі своїми двома коханцями та планує побудувати тут розкішний готель. Згідно з офіційним описом, це викликає стару добру психологічну війну, коли "спокуса та ревнощі" провокують "сексуальну невірність, зраду та, зрештою, вбивство".

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Фільм "Острів" стане третьою спільною роботою Фенікса та Мари.

Історія стосунків Хоакіна Фенікса та Руні Мари

Хоакін Фенікс (47 років) та Руні Мара (37 років) познайомилися у 2012 році на зйомках науково-фантастичної мелодрами "Вона", де вони зіграли колишніх чоловіка та дружину, які проходять через розлучення. Після зйомок вони стали близькими друзями, однак романтичні стосунки між ними почалися лише через чотири роки під чс зйомок драми "Марія Магдалина", де Мара зіграла Марію Магдалину, а Фенікс – Ісуса Христа. У 2019 році стало відомо про заручини зіркової пари, а наступного року у них народився син Рівер Лі, названий на честь померлого брата актора.

І Фенікс, і Мара є дуже успішними акторами зі зразковими фільмографіями та чималим переліком нагород.

Зокрема, Хоакін Фенікс має "Оскар" за головну роль у фільмі "Джокер" у 2020 році, а також три номінаці – "Гладіатор" (2001), "Переступити межу" (2006) та "Майстер" (2013). Серед найближчих проектів Фенікса – роль Наполеона Бонапарта у фільмі Рідлі Скотта "Наполеон" (2023) та повернення до Артура Флека у фільмі "Джокер: Безумство на двох" (2024), де його партнеркою стане Леді Гага.

Руні Мара наразі має дві номінації на "Оскар" – за фільми "Дівчина з татуюванням дракона" (2012) та "Керол" (2016). Серед останніх робіт акторки – психологічний трилер Гільєрмо дель Торо "Алея жаху" (2021) та драма Сари Поллі "Жінки говорять" (2022).

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