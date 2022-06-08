Сценарій до фільму під робочою назвою Joker: Folie à Deux вже готовий.

Режисер Тодд Філліпс лаконічно повідомив, що друга частина психологічного трилера "Джокер "(Joker) з Хоакіном Феніксом знаходиться в розробці.

У своєму Instagram режисер опублікував два фото, що підтверджують це.

Так, на першому фото опублікована обкладинка сценарію фільму, який Філліпс написав спільно зі Скоттом Сільвером, де видно його робочу назву Joker: Folie à Deux, що перекладається як "Джокер: Божевілля на двох". Будь-яких інших подробиць про сюжет фільму не розкривається, проте частина фанатів і оглядачів вже припустили виходячи з назви, що мова може піти про стосунки Джокера з Харлі Квін.

На другому фото зображений, власне, сам Хоакін Фенікс, який вивчає сценарій.

Зазначимо, психологічний трилер "Джокер" від режисера Тодда Філліпса за сценарієм, написаним ним спільно зі Скоттом Сільвером, вийшов у прокат 2019 році та не мав нічого спільного з будь-якими іншими проектами в рамках кіновсесвіту за коміксами DC, будучи більше схожим на реалістичну історію занепаду, ніж на супергеройський фільм.

Фільм зосередився на трагічній передісторії суперлиходія Джокера, одного з ключових антагоністів Бетмена. У фільмі він показаний як комік-невдаха на ім'я Артур Флек, який живе зі своєю хворою матір'ю Пенні в депресивному Готем-Сіті. Він працює клоуном в невеликому агентстві розваг, але мріє про кар'єру стендап-коміка і визнання, проте скрізь стикається з жорстокістю і відторгненням. Все це в кінцевому підсумку породжує Джокера.

Фільм зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів, отримав суперечливі відгуки критиків і визнання серед глядачів. Також "Джокер" був номінований на багато нагород, включаючи "Оскар" в одинадцяти номінаціях, у двох з яких здобув перемогу: Хоакін Фенікс удостоївся премії "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль", а композитор фільму Хільдур Гуднадоуттір отримала статуетку в категорії "Найкраща музика до фільму". Також Фенікс отримав "Золотий глобус", премію BAFTA і премію Гільдії кіноакторів США.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Хоакін Фенікс зіграє Наполеона в історичному байопіку Рідлі Скотта.

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