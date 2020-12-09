Біллі Айліш / фото instagram.com/billieeilish

Співачка Біллі Айліш розповіла, які треки вразили її найбільше у 2020 році.

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Очолює її рейтинг сингл рок-гурту The Strokes «At The Door».

За словами Айліш, їй взагалі дуже сподобався останній альбом колективу, який називається «The New Abnormal». Співачка зазначила, що радить послухати всі композиції з цієї пластинки.

На другому місці рейтингу – пісня британського співака Джеймса Блейка «Are You Even Real?», а на третьому – трек виконавиці Фібі Бріджерс під назвою «Savior Complex».

ТОП-9 кращих пісень 2020 року від Біллі Айліш

  • The Strokes – At The Door;
  • James Blake – Are You Even Real;
  • Phoebe Bridgers – Savior Complex;
  • Cyn – Drinks;
  • Drake – Time Flies;
  • Dominic Fike – Chicken Tenders;
  • Tekno – Kata;
  • Bruno Major – To Let A Good Thing Die;
  • Jorja Smith – By Any Means.

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Автор: УНІАН