Біллі Айліш назвала топ-9 улюблених пісень 2020-го року

Очолює рейтинг співачки сингл рок-гурту The Strokes "At The Door".

Співачка Біллі Айліш розповіла, які треки вразили її найбільше у 2020 році. Топ-9 пісень зірка назвала в інтерв'ю для радіостанції Triple J. Очолює її рейтинг сингл рок-гурту The Strokes «At The Door». За словами Айліш, їй взагалі дуже сподобався останній альбом колективу, який називається «The New Abnormal». Співачка зазначила, що радить послухати всі композиції з цієї пластинки. На другому місці рейтингу – пісня британського співака Джеймса Блейка «Are You Even Real?», а на третьому – трек виконавиці Фібі Бріджерс під назвою «Savior Complex». ТОП-9 кращих пісень 2020 року від Біллі Айліш The Strokes – At The Door;

James Blake – Are You Even Real;

Phoebe Bridgers – Savior Complex;

Cyn – Drinks;

Drake – Time Flies;

Dominic Fike – Chicken Tenders;

Tekno – Kata;

Bruno Major – To Let A Good Thing Die;

