Фанати побачили Домініка Маклафліна в образі юного чарівника.

Американська мережа HBO повідомила про початок зйомок фентезійного серіалу, заснованого на серії романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Фото британського актора Домініка Маклафліна в образі "хлопчика, який вижив" з'явилося в Instagram-акаунті HBO Max ввеечері у понеділок, 14 липня. "Першокурсники, крок вперед. Серіал "Гаррі Поттер" від HBO вже у виробництві", - йдеться у повідомленні.

Допис зібрав 452 тисячі вподобайок та понад сім тисяч коментарів. Фанати серії у захваті від вибору актора на цю роль:

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"Удачі маленькому Гаррі. Будь ласка, захистіть його від усіх хейтерів".

"Гаразд. Так. Він був ідеальним вибором".

"Він чудово виглядає в ролі Гаррі!".

"Гаразд, цей хлопець навіть більше схожий на обкладинки книг, ніж Деніел. Чудово".

Серіал про Гаррі Поттера

Нагадаємо, у квітні 2023 року Warner Bros. Discovery анонсувало повний адаптаційний цикл із семи сезонів, які мають виходити приблизно протягом десяти років.

Голова HBO Max Кейсі Блойс обіцяв глибоке та автентичне занурення у матеріал книг Дж. К. Ролінґ. Вона сама залучена до проєкту як виконавча продюсерка.

У вересні 2024 року розпочався масштабний кастинг на головні ролі у серіалі про Гаррі. Загалом на ролі подалися близько 32 тисяч кандидатів.

Цієї весни офіційно оголосили акторів, які втілять тріо головних героїв: Герміону Ґрейнджер зіграє Арабелла Стентон, а Рона Візлі- Аластейр Стоут.

Окрім них, у серіалі з’являться зіркові актори: Джон Літґоу у ролі Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір - як професорка Макґонаґолл, Нік Фрост - у ролі Гаґріда, Паппа Ессієду - як Северус Снейп.

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