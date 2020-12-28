Прем'єра була запланована на лютий 2021 року, проте коли картина вийде на Hulu не відомо.

Сервіс Hulu викупив у студії Paramount біографічну драму про співачку Біллі Холідей, яка називається "Сполучені Штати проти Біллі Холідей". Це дозволить картині поборотися за премію "Оскар".

Читайте такожЗ'явилися кадри біографічного фільму про співачку Біллі ХолідейЦе вже другий за рік фільм Paramount, проданий стороннім платформам (раніше до Netflix перейшов "Суд над Чиказькою сімкою").

Головну роль в байопіку зіграла артистка Андра Дей. Режисером виступив Лі Деніелс, а сценарій написала лауреатка Пулітцерівської премії Сьюзен Лорі-Паркс.

У байопіку також знімалися Треванте Роудс ("Місячне світло"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Спадщина"), Наташа Ліонн ("Життя матрьошки").

У фільмі показано період наркозалежності Холідей. Через це в 1959 році співачку арештувало ФБР. Один з агентів під прикриттям - Джиммі Флетчер (Треванте Роудс) закохується в Холідей незадовго до її смерті.

Раніше прем'єра була запланована на лютий 2021 року, коли картина вийде на Hulu не відомо, передає 112.ua з посиланням на Variety.

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Автор: УНІАН