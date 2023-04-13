Прем'єра "Блейда" запланована на 6 вересня 2024 року.

Британська актриса Міа Гот, відома завдяки ролям у фільмах жахів "Суспірія", "Х", "Перл" і "Безмежний басейн", приєдналася до акторського складу супергеройського екшну "Блейд: Вбивця вампірів" (Blade, The Vampire Slayer) від Marvel Studios.

Як пише Variety, кого саме зіграє Гот, поки не повідомляється.

Роль напіввампіра-напівлюдини Блейда, що полює на вампірів, виконає дворазовий лауреат "Оскара" Махершала Алі (фільми "Місце під соснами", "Місячне світло", "Зелена книга", серіали "Справжній детектив", "Картковий будинок", "Люк Кейдж").

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Також у фільмі зіграють Делрой Ліндо ("Викрасти за 60 секунд", "Дістати коротуна", "Ромео повинен померти") і Ентоні Старр ("Хлопаки", "Банші"). Однак імена їхніх персонажів, як і весь сюжет фільму, поки тримаються в секреті. Проте глядачам уже пообіцяли більш похмурий і жорсткий фільм, ніж звикли фанати кіновсесвіту Marvel.

Режисером фільмму виступить Ян Деманж, який до цього зняв історичну драму "71" і кримінальну драму "Білий хлопець рік", а також серіали "Таємний щоденник дівчини за викликом" і "Країна Лавкрафта"

Прем'єра "Блейда" запланована на 6 вересня 2024 року. Фільм стане завершальною частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

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