Прем'єра "Блейда" запланована на 6 вересня 2024 року.

Ян Деманж офіційно призначений режисером майбутнього супергеройського фільму "Блейд: Вбивця вампірів" (Blade, The Vampire Slayer) від Marvel Studios і Walt Disney Studios.

Як пише Variety, французько-алжирський режисер, який до цього зняв історичну драму "71" і кримінальну драму "Білий хлопець Рік", а також серіали "Таємний щоденник дівчини за викликом" і "Країна Лавкрафта", замінить на цій посаді Бассама Таріка, що покинув проект у вересні 2022 році. В основу сюжету ляже сценарій, написаний номінантом на премію "Еммі" Майклом Старрбері, який, як кажуть, буде "більш похмурий, ніж більшість фільмів MCU".

Головну роль у фільмі виконає дворазовий лауреат "Оскара" Махершала Алі (фільми "Місце під соснами", "Місячне світло", "Зелена книга", серіали "Справжній детектив", "Картковий будинок", "Люк Кейдж").

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Також у фільмі зіграють Делрой Ліндо ("Викрасти за 60 секунд", "Дістати коротуна", "Ромео повинен померти") і Ентоні Старр ("Хлопаки", "Банши"). Проте кого саме вони зіграють, як і весь сюжет фільму, поки тримається в секреті.

Прем'єра "Блейда" запланована на 6 вересня 2024 року. Фільм стане завершальною частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Блейд – що відомо про персонажа

Мисливець на вампірів на ім'я Ерік Брукс / Блейд вперше з'явився в коміксах Marvel в 1973 році. Він є напіввампіром-напівлюдиною, що володіє багатьма властивостями вампірів, проте здатен жити під сонячним світлом.

На великому екрані персонаж з'явився вперше в 1998 році у фільмі "Блейд" від New Line Cinema, де головну роль виконав Веслі Снайпс. Він повернувся до ролі Блейда у фільмах 2002 та 2004 років.

У 2011 році стало відомо, що Marvel знову придбала права на екранізацію персонажа у New Line Cinema. Тоді ж почалися роботи над сценарієм. У 2015 році до ролі виявляв інтерес Веслі Снайпс, а пізніше нею також зацікавився Махгершала Алі. Зрештою, темніше бачення персонажа останнім зацікавило босів Marvel.

Спочатку планувалося зробити серіал про Блейда, проте в 2019 році бос Marvel Кевін Файгі офіційно оголосив про розробку фільму і участь в ньому Алі. Вперше на екрані він з'явився в якості закадрового голосу в сцені після титрів фільму "Вічні" 2021 року.

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