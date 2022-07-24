З'явилися подробиці про 4, 5 і 6 фази кіновсесвіту Marvel під загальною назвою "Сага Мультивсесвіту".

Кінокомпанія Marvel Studios під час фестивалю San Diego Comic-Con International, який проходить з 21 по 24 липня 2022 року в США, поділилася масштабними планами випуску фільмів і серіалів в рамках кіновсесвіту Marvel аж до осені 2025 року.

Зокрема, конокомпанія офіційно оголосила, що протягом найближчих трьох років буде випущено три вази кіновсесвіту (4, 5 і 6), які отримають загальну назву "Сага Мультивсесвіту".

Серед іншого, в рамках San Diego Comic-Con був предствлен перший трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever, вихід якого запланований на 11 листопада 2022 року. Як відомо, це буде перший проект без виконавця ролі "Чорної пантери" в попередніх фільмах Чедвіка Боузмана, який помер від раку в 2020 році. У підсумку сценарій фільму довелося переписувати, передавши костюм головного захисника Ваканди іншому персонажу – кому саме, ми дізнаємося вже з фільму.

На даний момент відомо, що до своїх ролей повернуться Лупіті Ніонго (Накія), Летіша Райт (Шурі), Данай Гуріра (Окойє), Вінстон Д'юк (М'Баку), Анджела Бассетт (Рамонда), Флоренс Касумба (Айо) і Мартін Фрімен (Еверетт К. Росс). Крім того, у фільмі вперше будуть представлені персонажі у виконанні Домінік Торн (Рірі Вільямс / Залізне серце) і Теноч Уерта (Немор).

Крім того, був представлений другий трейлер нового серіалу за коміксами Marvel "Вона-Халк" (She-Hulk), прем'єра якого відбудеться вже 17 серпня 2022 року на Disney+.

У центрі сюжету серіалу – жінка-юрист Дженніфер Уолтерс, що спеціалізується на справах, пов'язаних з надлюдьми. Вона є двоюрідною сестрою месника Брюса Беннера / Халка і може перетворюватися на більшу і більш потужну версію самої себе з зеленим відтінком після того, як їй зробили переливання крові від її кузена.

Головні ролі в серіалі виконають Тетяна Маслані (Дженніфер Уолтерс / Вона-Халк), Марк Раффало (Брюс Беннер / Халк) і Тім Рот (Еміль Блонський / Мерзота), а роль головного антоганіста дістанеться Джамілі Джаміль (Титанія). Також серед запрошених зірок – Бенедикт Вонг (Вонг) і Чарлі Кокс (Метт Мердок / Шибайголова).

Також Marvel оголосила назви і дати виходу цілої пачки майбутніх фільмів і серіалів в рамках 4, 5 і 6 фаз кіновсесвіту. Тепер їх черговість виглядає наступним чином.

Четверта фаза кінематографічного всесвіту Marvel:

П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel:

"Що, якщо... 2?" (мультсеріал, початок 2023 року)

"Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (фільм, 17 лютого 2023 року)

"Секретне вторгнення" (серіал, весна 2023 року)

"Вартові Галактики. Частина 3" (фільм, 5 травня 2023 року)

"Ехо" (серіал, літо 2023 року)

"Локі 2" (серіал, літо 2023 року)

"Марвели" (фільм, 28 липня 2023 року)

"Залізне серце" (серіал, осінь 2023 року)

"Блейд" (фільм, 3 листопада 2023 року)

"Агата: Ковен Хаосу" (серіал, зима 2023/2024 року)

"Шибайголова: Народжений заново" (серіал, весна 2024 року)

"Капітан Америка: Новий світовий порядок" (фільм, 3 травня 2024 року)

"Громовержці" (фільм, 28 липня 2024 року)

Шоста фаза кінематографічного всесвіту Marvel:

"Фантастична четвірка" (фільм, 28 листопада 2024 року)

"Месники: Династія Канга" (фільм, 2 травня 2025 року)

"Месники: Секретні війни" (фільм, 7 листопада 2025 року)

Нагадаємо, починаючи з четвертої фази, всі фільми і серіали Marvel виходять під єдиним "дахом" на стрімінговому сервісі Disney+ (фільми з'являються через деякий час після релізу в кінотеатрах).

Перші три фази кіновсесвіту формилували "Сагу Нескінченності", що складається з 23 фільмів, які виходили з 2008 по 2019 роки.

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