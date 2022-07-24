Кінокомпанія Marvel Studios під час фестивалю San Diego Comic-Con International, який проходить з 21 по 24 липня 2022 року в США, поділилася масштабними планами випуску фільмів і серіалів в рамках кіновсесвіту Marvel аж до осені 2025 року.
Зокрема, конокомпанія офіційно оголосила, що протягом найближчих трьох років буде випущено три вази кіновсесвіту (4, 5 і 6), які отримають загальну назву "Сага Мультивсесвіту".
- Четверта фаза кінематографічного всесвіту Marvel
- П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel
- Шоста фаза кінематографічного всесвіту Marvel
Серед іншого, в рамках San Diego Comic-Con був предствлен перший трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever, вихід якого запланований на 11 листопада 2022 року. Як відомо, це буде перший проект без виконавця ролі "Чорної пантери" в попередніх фільмах Чедвіка Боузмана, який помер від раку в 2020 році. У підсумку сценарій фільму довелося переписувати, передавши костюм головного захисника Ваканди іншому персонажу – кому саме, ми дізнаємося вже з фільму.
На даний момент відомо, що до своїх ролей повернуться Лупіті Ніонго (Накія), Летіша Райт (Шурі), Данай Гуріра (Окойє), Вінстон Д'юк (М'Баку), Анджела Бассетт (Рамонда), Флоренс Касумба (Айо) і Мартін Фрімен (Еверетт К. Росс). Крім того, у фільмі вперше будуть представлені персонажі у виконанні Домінік Торн (Рірі Вільямс / Залізне серце) і Теноч Уерта (Немор).
Крім того, був представлений другий трейлер нового серіалу за коміксами Marvel "Вона-Халк" (She-Hulk), прем'єра якого відбудеться вже 17 серпня 2022 року на Disney+.
У центрі сюжету серіалу – жінка-юрист Дженніфер Уолтерс, що спеціалізується на справах, пов'язаних з надлюдьми. Вона є двоюрідною сестрою месника Брюса Беннера / Халка і може перетворюватися на більшу і більш потужну версію самої себе з зеленим відтінком після того, як їй зробили переливання крові від її кузена.
Головні ролі в серіалі виконають Тетяна Маслані (Дженніфер Уолтерс / Вона-Халк), Марк Раффало (Брюс Беннер / Халк) і Тім Рот (Еміль Блонський / Мерзота), а роль головного антоганіста дістанеться Джамілі Джаміль (Титанія). Також серед запрошених зірок – Бенедикт Вонг (Вонг) і Чарлі Кокс (Метт Мердок / Шибайголова).
Також Marvel оголосила назви і дати виходу цілої пачки майбутніх фільмів і серіалів в рамках 4, 5 і 6 фаз кіновсесвіту. Тепер їх черговість виглядає наступним чином.
Четверта фаза кінематографічного всесвіту Marvel:
- "Ванда / Віжн" (серіал, 15 січня 2021 року)
- "Сокіл і Зимовий солдат"(серіал, 19 березня 2021 року)
- "Локі"(серіал, 9 червня 2021 року)
- "Чорна вдова"(фільм, 8 липня 2021 року)
- "Що, якщо...?" (мультсеріал, 11 серпня 2021 року)
- "Шан-Чі та Легенда десяти кілець"(фільм, 2 вересня 2021 року)
- "Вічний" (фільм, 8 листопада 2021 року)
- "Соколине око" (серіал, 24 листопада 2021 року)
- "Людина-павук: Додому шляху немає" (фільм, 15 грудня 2021 року)
- "Місячний лицар" (серіал, 30 березня 2022 року)
- "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" (фільм, 6 травня 2022 року)
- "Міс Марвел" (серіал, 8 червня 2022 року)
- "Тор: Любов і Грім" (фільм, 8 липня 2022 року)
- "Я є Грут" (мультсеріал короткометражок, 10 серпня 2022 року)
- "Вона-Халк: Алвокат" (серіал, 17 серпня 2022 року)
- "Безіменний випуск на Хелловін" (спецвипуск, жовтень 2022 року)
- "Чорна пантера: Ваканда навіки" (фільм, 11 листопада 2022 року)
- "Вартові Галактики: Святковий спецвипуск" (спецвипуск, грудень 2022)
П'ята фаза кінематографічного всесвіту Marvel:
- "Що, якщо... 2?" (мультсеріал, початок 2023 року)
- "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" (фільм, 17 лютого 2023 року)
- "Секретне вторгнення" (серіал, весна 2023 року)
- "Вартові Галактики. Частина 3" (фільм, 5 травня 2023 року)
- "Ехо" (серіал, літо 2023 року)
- "Локі 2" (серіал, літо 2023 року)
- "Марвели" (фільм, 28 липня 2023 року)
- "Залізне серце" (серіал, осінь 2023 року)
- "Блейд" (фільм, 3 листопада 2023 року)
- "Агата: Ковен Хаосу" (серіал, зима 2023/2024 року)
- "Шибайголова: Народжений заново" (серіал, весна 2024 року)
- "Капітан Америка: Новий світовий порядок" (фільм, 3 травня 2024 року)
- "Громовержці" (фільм, 28 липня 2024 року)
Шоста фаза кінематографічного всесвіту Marvel:
- "Фантастична четвірка" (фільм, 28 листопада 2024 року)
- "Месники: Династія Канга" (фільм, 2 травня 2025 року)
- "Месники: Секретні війни" (фільм, 7 листопада 2025 року)
Нагадаємо, починаючи з четвертої фази, всі фільми і серіали Marvel виходять під єдиним "дахом" на стрімінговому сервісі Disney+ (фільми з'являються через деякий час після релізу в кінотеатрах).
Перші три фази кіновсесвіту формилували "Сагу Нескінченності", що складається з 23 фільмів, які виходили з 2008 по 2019 роки.