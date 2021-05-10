Покращили свої прогнози букмекери й щодо України.

Відбулися перші репетиції учасників напередодні старту пісенного конкурсу Євробачення 2021 у Роттердамі. Після них букмекери оновили свої прогнози щодо переможця.

Читайте такожЄвробачення 2021: український гурт Go_A вирушив у Роттердам на конкурсВідповідні ставки опубліковані на офіційному сайті міжнародного конкурсу.

Так, станом на 10 травня на перше місце злетіла Франція, їй поступилася колишня лідерка Мальта. Третю сходинку посідає Швейцарія. Четверте та п’яте місце прогнозують Італії та Болгарії відповідно.

Покращили свої прогнози букмекери й щодо України. Так, представник нашої країни гурт Go_A посідає наразі 10 місце у таблиці. Раніше вони були на 18-20 сходинці.

Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення 2021: таблиця

Мальта

Франція

Швейцарія

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхав гурт Go_A з піснею "Шум".

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко