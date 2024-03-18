Фільм "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" вийде на Netflix 19 квітня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другої частини науково-фантастичного пригодницького фільму "Бунтівний місяць" (Rebel Moon) від режисера Зака Снайдера ("Світанок мерців", "Людина зі сталі", "Ліга справедливості", "Армія мерців").

Фільм, що отримав назву "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" (Rebel Moon: The Scargiver), продовжує епічну історію Кори й решти воїнів, готових пожертвувати всім у боротьбі пліч-о-пліч із народом Вельдту задля захисту донедавна мирного селища, що стало новим домом для тих, чию батьківщину відібрав Материнський Світ. Напередодні битви воїнам доведеться постати перед істиною, що криється у їхньому власному минулому, і кожен із них повідає, за що насправді бореться. Уся міць Реалму опуститься на повстанців, та в скрутну годину утворяться незламні узи, постануть нові герої і зародяться легенди.

У другій частині до своїх ролей повернуться Софія Бутелла ("Kingsman: Секретна служба", "Стартрек: За межами Всесвіту", "Екстаз"), Чарлі Ганнем ("Король Артур: Легенда меча", "Джентельмени"), Джимон Гонсу ("Кривавий діамант", "Король Артур: Легенда меча"), Міхіль Гаусман (серіали "Гра престолів", "Привиди будинку на пагорбі"), Рей Фішер ("Ліга справедливості Зака Снайдера", серіал "Справжній детектив"), Пе Ду На ("Хмарний атлас", серіал "Восьме чуття"), Стаз Нейр (серіали "Гра престолів", "Супердівчина"), Ед Скрейн ("Дедпул", "Аліта: Бойовий ангел", серіал "Гра престолів"), Фра Фі ("Знедолені", серіал "Соколине око") та інші.

Фільм вийде на Netflix 19 квітня 2024 року.

Нагадаємо, перша частина циклу "Бунтівний місяць: Дитя Вогню" вийшла в обмеженому прокаті в США 15 грудня 2023 року, а на Netflix – 21 грудня. Стрічка стала рекордною за переглядами, але отримала низькі оцінки від критиків. Фільм хвалили за світобудову та візуальну складову, але критикували за сюжеь, розвиток персонажів і вторинність.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,6 з 10 болів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав лише 21% схвалення від критиків та 58% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти дали йогому 31 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому негативні відгуки"), а широка аудиторія – 5,6 з 10 балів ("змішані або середні відгуки").

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