Стрімінговий сервіс Netflix випустив епічний трейлер науково-фантастичного пригодницького фільму "Бунтівний Місяць" (Rebel Moon) від режисера Зака Снайдера ("Світанок мерців", "Людина зі сталі", "Ліга справедливості", "Армія мерців").

Також з ролику стало відомо, що "Бунтівний Місяць" буде поділений на дві частини: перша під назвою "Бунтівний Місяць: Частина 1 – Дитя вогню" (Rebel Moon: Part One – A Child of Fire) вийде на Netflix 22 грудня 2023 року, а друга частина під назвою "Бунтівний Місяць: Частина 2 – Та, що лишає шрами" (Rebel Moon: Part Two – The Scargiver) стане доступна з 19 квітня 2024 року.

Події фільму розгортаються у всесвіті, контрольованому корумпованим урядом Матері-Світу. Сили Імперіуму, армії репресивного уряду під керівництвом регента Балізарія, загрожують мирній колонії на Місяці Велдт. Колишній член Імперіуму Кора, яка шукає спокути за своє минуле, ставить перед собою завдання найняти воїнів з усієї галактики, щоб протистояти силам Матері-Світу, перш ніж вони повернуться на планету.

Головні ролі у фільмі виконали Софія Бутелла ("Kingsman: Секретна служба", "Стартрек: За межами Всесвіту", "Атомна блондинка", "Екстаз"), Чарлі Ганнем ("Король Артур: Легенда меча", "Метелик", "Потрійний кордон", "Джентельмени"), Джимон Гонсу ("Кривавий діамант", "Король Артур: Легенда меча", "Шазам!", "Гран Туризмо"), Міхіль Гаусман (серіали "Гра престолів", "Привиди будинку на пагорбі", "Бортпровідниця"), Рей Фішер ("Ліга справедливості Зака Снайдера", серіал "Справжній детектив"), Пе Ду На ("Хмарний атлас", серіали "Восьме чуття", "Море спокою"), Клеопатра Коулмен ("У тіні місяця", "Безмежний басейн", серіал "Остання людина на Землі"), Стаз Нейр (серіали "Гра престолів", "Супердівчина"), Джена Мэлоун ("Заборонений прийом", франшиза "Голодні ігри"), Ед Скрейн ("Дедпул", "Аліта: Бойовий ангел", серіал "Гра престолів"), Фра Фі ("Знедолені", серіал "Соколине око") і Ентоні Хопкінс ("Мовчання ягнят", "Дракула", "Тор", "Батько").

Цікавий факт – актори Ед Скрейн і Міхіль Гаусман, що отримали головні ролі у "Бунтівному Місяці", грали у серіалі "Гра престолів" того самого персонажа – найманця Дааріо Нахаріса. Гаусман замінив Скрейна після 3 сезону, коли той покинув серіал задля іншої ролі.

