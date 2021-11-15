Ні актори, ні сервіс Netflix не озвучили точних даних за статистикою переглядів.

Кримінальна комедія "Червоне повідомлення", що вийшла на стрімінговому сервісі Netflix 12 листопада, встановила рекорд за переглядами у день прем'єри.

Цієї новиною в Twitter поділилися виконавці головних ролей Раян Рейнольдс і Галь Гадот.

Читайте такожРайану Рейнольдсу-45: за які ролі всі люблять зірку "Дедпула""Це приголомшливо! Що я можу сказати, ви, друзі, найкращі, і ви - причина, з якої ми робимо ці фільми. Вдячна і схвильована! Дякую Netlfix і всій команді "Червоного повідомлення", — написала актриса.

Рейнольдс додав, що це найбільший старт за всю історію Netflix і привітав команду.

"Вау. Найбільший старт за всю історію Netflix. Привітання всій команді!",- додав він.

Нагадаємо, 12 листопада Netflix випустив один зі своїх найгучніших кінопроектів року - комедійний екшн "Червоне повідомлення" / Red Notice (США, 2021) з Дуейном "Скелею" Джонсоном, "диво-жінкою" Галь Гадот і веселуном Раяном Рейнольдсом.

За сюжетом фільму, у світі міжнародної злочинності Інтерпол випускає так зване "червоне повідомлення" - глобальне попередження, щоб вистежити й зловити найбільш розшукуваного злодія у світі мистецтва. "Скелі" дісталася роль Джона Хартлі – агента Інтерполу, найбільшого слідопита у світі, Рейнольдсу – найбільшого афериста у світі Нолана Бута, а Гадот – найбільшої злодійки у світі мистецтва Сари Блек.

Автор: Ольга Робейко