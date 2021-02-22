Легендарний французький електронний дует Daft Punk розпався після 28 років на сцені.
Читайте такожРечі вокаліста Prodigy Кіта Флінта пішли з молотка
Про це повідомляє Variety, посилаючись на представника музикантів. Однак причини і подробиці розпаду невідомі.
Тим часом, на Youtube-каналі Daft Punk з'явився кліп під назвою "Епілог" - в ньому ті самі "роботи-музиканти" йдуть через пустелю, але один з них відмовляється продовжувати шлях і вибухає.
Дует був утворений Томою Бангальтером і Гі-Мануелем де Омем-Крісто в 1993 році. За майже 30 років свого існування він справив величезний вплив на французьку і світову сцену хаус-музики, а також створив низку хітів.
Більше новин на тему
- Меттью Макконахі розповів, як упустив головну роль у фільмі "Титанік"
- Мадонна зніме автобіографічний фільм для Netflix
- Названо український фільм, який буде представлений на конкурсі Берлінале
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram