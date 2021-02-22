На Youtube-каналі Daft Punk з'явився прощальний кліп.

Легендарний французький електронний дует Daft Punk розпався після 28 років на сцені.

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Про це повідомляє Variety, посилаючись на представника музикантів. Однак причини і подробиці розпаду невідомі.

Тим часом, на Youtube-каналі Daft Punk з'явився кліп під назвою "Епілог" - в ньому ті самі "роботи-музиканти" йдуть через пустелю, але один з них відмовляється продовжувати шлях і вибухає.

Дует був утворений Томою Бангальтером і Гі-Мануелем де Омем-Крісто в 1993 році. За майже 30 років свого існування він справив величезний вплив на французьку і світову сцену хаус-музики, а також створив низку хітів.

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Автор: Дмитро Захаров