Дата виходу п'ятого сезону шоу наразі невідома.

Команда популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) на початку січня 2024 року офіційно розпочала виробництво п'ятого сезону, який стане для нього останнім.

"Код червоний. Виробництво "Дивних див" 5 офіційно розпочато!", – повідомив стрімінговий сервіс Netflix 8 січня у своїх соцмережах. Допис супроводжувався спільним фото, на якому зібралися творці серіалу брати Метт і Росс Даффери, а також його акторський склад, в тому числі Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фін Вулфхард, Ноа Шнапп, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Гейтен Матараццо, Сейді Сінк, Міа Гоук та інші.

П'ятий сезон серіалу "Дивні дива" – що відомо

Відео дня

Підлітковий науково-фантастичний серіал еріал "Дивні дива" стартував в 2016 році й став одним з найуспішніших проектів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Гоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету – група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років, а також їхні батьки і старші брати/сестри разом з їхніми друзями. Протягом попередніх чотирьох сезонів головні герої дорослішали одночасно з акторами, які їх грали, тож у п'ятому сезоні вони, ймовірно, вже будуть старшокласниками.

Четвертий сезон серіалу вийшов влітку 2022 року, і ще до його виходу було відомо, що загалом серіал матиме п'ять сезонів. Спочатку зйомки фінального сезону шоу планували розпочати у 2023 році, щоб випустити шоу влітку 2024 року. Втім, роботу над ним довелося призупинити через всезагальний страйк американських сценаристів, що тривав з травня по вересень 2023 року. У день завершення страйку команда сценаристів серіалу офіційно оголосила про повернення до роботи. Дата виходу п'ятого сезону шоу наразі невідома.

Вас також можуть зацікавити новини: