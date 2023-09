При цьому Гільдія акторів США все ще продовжує свій страйк.

Увечері 26 вересня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) офіційно уклала новий трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що дало "зелене світло" відновленню роботи письменників над новими фільмами і серіалами.

Як повідомляється на офіційній сторінці WGA в соцмережі Х, страйк закінчився о 00:01 27 вересня 2023 року за тихоокеанським часом (10:01 за київським часом). Таким чином, сценаристи, які є членами гільдії, отримали право знову повернутися до роботи після майже п'яти місяців страйку.

Як уточнює Variety, серед основних вимог, які містить 94-сторінковий новий контракт – збільшення відрахувань сценаристам від продажу контенту, нові вимоги до мінімальної кількості співробітників в командах сценаристів, поліпшення умов оплати для сценаристів і захист прав авторів при використанні штучного інтелекту в процесі написання сценаріїв.

При цьому команда сценаристів, що працюють над популярним серіалом "Дивні дива" (Stranger Things), вже офіційно оголосила про повернення до роботи над п'ятим (і фінальним) сезоном шоу, розмістивши на своїй сторінці в соцмережі Х картинку з лаконічним написом: "Ми повернулися".

Також, після того як 24 вересня стало відомо про досягнення попередньої угоди між WGA і AMPTP, якнайшвидше відновлення знімального процесу над другим сезоном хорор-серіалу "Останні з нас" в соцмережі Threads анонсував його шоуранер Крейг Мезін: "Дуже пишаюся WGA і її членами і радий повернутися до роботи над другим сезоном The Last Of Us. Страйк ще офіційно не скасовано, але як тільки це станеться, ми відразу ж візьмемося за справу!".

При цьому варто відзначити, що Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA) все ще продовжує свій страйк, також вимагаючи від AMPTP нових контрактів з поліпшеними умовами, тому про відновлення зйомок великих голлівудських проектів мова поки не йде.

Масштабний страйк у Голлівуді

Страйк Гільдії сценаристів США (WGA) стартував 2 травня 2023 року після кількох невдалих спроб досягти нової угоди з великими кіностудіями і стрімінговими сервісами, яка б гарантувала поліпшені умови праці авторам сценаріїв. При цьому, за умовами гільдії, всі сценаристи зобов'язані були припинити роботу до завершення страйку – всього він тривав 148 діб, зупинивши зйомки нових сезонів таких популярних серіалів, як "Останні з нас", "Дивні дива", "Хлопаки", "Шибайголова: Народжений заново" і багатьох інших.

14 липня 2023 року до страйку з аналогічними вимогами приєдналася Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). В результаті цього великі кіностудії ухвалили рішення про перенесення багатьох очікуваних кіноновинок, адже гільдія зобов'язала акторів на час страйку припинити як безпосередньо процес зйомок, так і рекламу вже знятих проектів і укладення нових контрактів. У підсумку, з 2023 на 2024 рік були перенесені релізи фільмів "Дюна 2", "Крейвен-Мисливець", "Володар кілець: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", "Мисливці за привидами: Життя після смерті" і багатьох інших. Також довелося зупинити зйомки фільмів "Дедпул 3", "Гладіатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кінокритик" і багатьох інших.

