Зйомки фінального сезону популярного серіалу планують почати в наступному році.

П'ятий сезон популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане для нього завершальним, найімовірніше вийде ближче до літа 2024 року.

Таке припущення висловив в інтерв'ю GQ актор Девід Харбор, виконуючий в серіалі роль Джима Хоппера – одного з ключових персонажів протягом усіх сезонів.

"Думаю, ми будемо знімати в наступному році. Вони закінчують писати його в цьому році, й їм потрібно підготуватися та таке інше... Тож він, ймовірно, вийде в середині 2024 року, грунтуючись на нашому попередньому досвіді роботи", – зазначив актор.

Водночас, як повідомляє Deadline, автори серіалу Брати Даффери відзначили, що в 5 сезоні епізоди найімовірніше будуть коротшими, ніж в 4-му. Це в першу чергу буде пов'язано з тим, що події фінального сезону будуть розгортатися відразу після фіналу четвертого, тому їм не потрібен час на розкачку, як це було в інших сезонах, сюжетні лінії яких перескакували в середньому через рік. Тим не менш, вони не виключають, що фінальна серія, яка закриє серіал, буде більше схожа на повнометражний фільм, як це було і з закінченням 4 сезону.

Нагадаємо, серіал "Дивні дива" стартував в 2016 році й став одним з найуспішніших проектів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу – група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4 сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки і старші брати/сестри разом з їхніми друзями.

Головні ролі виконають Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

Як повідомляв УНІАН, стрімінговий сервіс Netflix ненадовго "обвалився" 1 липня 2022 року, відразу після виходу фіналу четвертого сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дуже дивні справи".