Два заключних епізоди 4 сезону серіалу, що вийшли одночасно 1 липня, займають майже чотири години часу.

Стрімінговий сервіс Netflix був недоступний протягом короткого періоду на початку п'ятниці, 1 липня 2022 року, відразу після виходу фіналу четвертого сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).

Як пише Variety, посилаючись на глобальний сайт моніторингу працездатності Downdetector.com, користувальницькі повідомлення про проблеми з Netflix різко зросли приблизно о 3 годині ночі за східним часом (близько 10:00 за Києвом). Кількість скарг на проблеми із завантаженням Netflix досягла 13 тисяч на початку години, перш ніж ситуація вирішилася протягом півгодини.

Зазначимо, перші сім епізодів 4 сезону серіалу "Дивні дива" вийшли наприкінці травня 2022 року і за 4 тижні встановили рекорд як англомовний серіал №1 на сервісі, як повідомляє Netflix на основі загальної кількості годин перегляду. Новий сезон виявився більш дорослим і одночасно більш похмурим, за що заслужено отримав позитивні відгуки критиків і захоплені реакції глядачів. Особливо всім сподобався головний антагоніст Векна у виконанні Джеймі Кемпбелла Бауера.

Два заключні епізоди 4 сезону серіалу, що вийшли одночасно 1 липня 2022 року, займають майже чотири години часу: 8 епізод триває 85 хвилин, а 9 епізод – 150 хвилин.

Вже відомо, що серіал "Дивні дива" буде закритий після 5 сезону.

З іншими серіальними новинками липня 2022 року ви можете ознайомитися в нашому окремому матеріалі.