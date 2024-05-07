Це найбільших фестиваль документального кіно в Україні.

21-й Міжнародний кінофестиваль документального кіно про права людини Docudays UA пройде з 31 травня по 9 червня 2024 року. Його тема звучатиме як "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя".

"Ми обрали довгу, сповнену протиріч назву, яка пригадує, помиляється, трохи іронізує, досліджуючи сама себе. В Україні вона стала частиною нового фольклору. Для іноземців – це заклик дізнатися більше про нашу історію, російську агресію в ній, про причини цієї війни. Чим є Україна і ким є її громадян(к)и", – пояснили організатори заходу.

За їхніми словами, під час кінофестивалю підніматимуться теми збереження історичної пам'яті, циклічності історії, пошуку ідентичності, відповідальності та покарання воєнних злочинців.

Зокрема, під час кінофестивалю в рамках титульної програми покажуть шість фільмів. Серед них – документальний фільм "Мирні люди" українсько-канадської режисерки Оксани Карпович, що отримав дві нагороди цьогорічного Берлінського кінофестивалю ("Приз Amnesty International – Спеціальна відзнака" та "Приз екуменічного журі – Спеціальна відзнака").

Як зазначають організатори, 21 Docudays UA проходитиме на кількох локаціях у Києві та одночасно онлайн. Він включатиме: кінопрограму (щонайменше 50 фільмів у конкурсних та позаконкурсних секціях), правозахисні події RIGHTS NOW!, заходи Архіву війни, дискусії та майстеркласи, індустрійну секцію для професіоналів документального кіно та міждисциплінарну мистецьку програму.

Зауважимо, кінофестиваль Docudays UA проходить в Україні з 2003 року. Це найбільший кінофестиваль документального кіно в країні. Свого часу нагороди Docudays UA здобували фільми "20 днів в Маріуполі" Мстислава Чернова та "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 9 по 15 травня 2024 року в Києві пройде 13-й фестиваль американського кіно "Незалежність", в рамках якого кіноманам покажуть добірку свіжих фестивальних інді-хітів.

Вас також можуть зацікавити новини: