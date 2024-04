Відкриє фестиваль володар Гран-Прі кінофестивалю Sundance 2024 року, документальна робота "Порцелянова війна" американця Брендана Белломо і харків’янина Слави Леонтьєва.

З 9 по 15 травня 2024 року у Києві пройде 13-й фестиваль американського кіно "Незалежність", в рамках якого кіноманам покажуть добірку свіжих фестивальних інді-хітів, що розповідають про сучасність Америки, її розмаїття і цінності та демонструють силу незалежної думки та свободи слова.

Традиційно, програма складається з трьох секцій: ігрові фільми, документальні стрічки та ретроспектива, присвячена видатним американським режисерам сучасності.

Відкриє фестиваль володар Гран-Прі кінофестивалю Sundance 2024 року, потужня і водночас тендітна документальна робота про боротьбу і пристрасть у світі, що руйнується через війну – "Порцелянова війна"(Porcelain War).

Цей фільм – спільна робота американця Брендана Белломо і харків’янина Слави Леонтьєва про українських художників-керамістів Славу, Аню та Андрія, які з початком війни вирішують залишитися і боротися, змагаючись із солдатами, на яких вони перетворилися. Журі фестивалю Sundance відзначило роботу "за важливий голос зсередини жорстокої війни в Україні, який закликає піклуватися про тих, хто готовий віддати власне життя, щоб зберегти гуманність у собі та в інших".

На фестивалі відбудеться українська прем’єра фільму за участі частини команди.

Також цього року в фокусі фестивалю – ретроспектива доробку братів Коенів, до якої увійшли три фільми, що демонструють жанрове розмаїття творчого дуету: комедія про викрадення "Виховання Аризони" (Raising Arizona), перший культовий фільм епохі інтернету "Великий Лебовскі" (The Big Lebowski) та легендарна стрічка "Старим тут не місце" (No Country for Old Men) – володар одразу чотирьох премії "Оскар".

Основна програма охоплює гучні ігрові та документальні релізи 2023-2024 років, до неї увійшли фільми від відомої студії А24 та хіти міжнародних фестивалів, таких як Sundance та Berlinale.

Основна ігрова програма складається з пʼятьох стрічок:

"Минулі життя" (Past Lives) – один з найгучніших фільмів 2023 року, історія однієї зустрічі у Нью-Йорку після двадцятирічної розлуки від студії А24

"Я бачив тебе уві сні" (Dream Scenario) – комедія на межі хорору від студії А24, де Ніколас Кейдж виступив продюсером та зіграв головну роль

"Кухня" (La Cocina) – стильна чорно-біла стрічка з основного конкурсу Берлінале з Руні Марою в головній ролі

"Усі ґрунтові дороги на смак солоні" (All dirt Roads taste of salt) – поетичне кіно від студії А24 про життя родини з Міссісіпі

"Доросле життя" (Adults) – ніжне драмеді про дорослішання з Майклом Серою

Детальніше з програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше також було оголошено повну програму кінофестивалю SUNNY BUNNY, який відбудеться у Києві з 19 по 26 квітня 2024 року.

