Більшість кіноманів відзначили, що очікували більшого від приквела "Гри престолів".

Серіал "Дім дракона" - це приквел популярного серіалу "Гра престолів". На його прем'єру чекали з нетерпінням, і ніхто навіть уявити не міг, що цей серіал виявиться повним розчаруванням.

Відомо, що зйомки першого сезону серіалу почалися в квітні 2021 року, закінчилися в лютому 2022-го. Прем'єра відбулася 21 серпня 2022 року. Творці вирішили продовжити його на другий сезон, попри те, що він не має такого успіху як "Гра престолів".

Серіал "Дім дракона": сюжет

Серіал розповідає про події на вигаданому континенті Вестерос, що відбувалися приблизно за 200 років до подій "Гри престолів". Сюжет сконцентрований на "Танцях драконів" - громадянській війні (129-131 рік від завоювання Ейегона I), причиною якої є боротьба між двома гілками будинку Таргарієнів.

"Танок" почався після смерті через хворобу короля Візеріса I (Педді Консідайн), коли принцеса Рейніра (Емма Д'арсі), підтримана партією "чорних", і принц Ейегон Старший, підтриманий партією "зелених", одночасно оголосили про свої права на Залізний трон. Війна, що розколола сім королівств, велася з перемінним успіхом. Рейніра потрапила в полон і піддалася жорстокій страті, але і Ейегон незабаром був отруєний. Новим королем Вестероса став малолітній Ейегон III молодший, син Рейніри, а регентська рада була сформована з представників обох партій.

Відгуки глядачів на серіал "Дім дракона"

Українські глядачі пишуть в мережі, що їм складно дивитися цей серіал через сцени насильства і війни, адже на їхній батьківщині зараз йде повномасштабна війна. Багато хто відзначили, що відкладуть перегляд "Дому дракона" до кращих часів.

А ось західні кіномани, які подивилися серіал, говорять про те, що він їх зовсім не вразив. Вони говорять про те, що очікували більшого від приквела "Гри престолів", але ні сюжетна лінія, ні акторська гра, ні музика їх не вразили.

"Серіал дивний якраз тим, що не дивує після "Гри престолів". У цьому, як не дивно, його родзинка... Ти очікуєш звивистих поворотних сюжетів і харизматичних персонажів, але все тут навпаки"

"Якщо в оригінальній "Грі престолів" була глобальна загроза і вже на її тлі починали загострюватися пристрасті, і не тільки навколо престолу, то тут все зав'язано на спадщині трону і більше взагалі нічого. Події просто відбуваються, відносини між персонажами розпалюються, і весь час мучить питання: "А навіщо я це дивлюся?" Дуже не вистачає якихось глобальних подій, на тлі яких вже навіть наявні сюжетні обороти заграли б новими фарбами"

"Серіал будуть дивитися тільки ті, хто читав книги, в той час як у тих, хто не читав, перегляд перетворюється в поглинання тонни теоретичної інформації. Купа назв, імен, які в голові просто так не втримаєш, і нібито з довідником змушують сидіти і постійно ставити на паузу, щоб хоч якось розібратися в тому, що відбувається"

"Дім дракона" послідовно і невміло вбиває дух "Гри престолів". За 10 годин видовища, наповненого драконами, замками, великими будинками, глядач отримує: нуль екшену, жодного харизматичного і послідовного персонажа, купу незрозумілих мотивацій і логічних помилок, Санта-Барбару і лише декілька виразних діалогів"

Справедливості заради варто відзначити, що є ті, кому "зайшов" серіал, але таких людей не багато. При цьому вони готові присудити "Дому дракона" звання "Серіал року".

"Даний проект і його перший сезон цілком можуть претендувати на серіал року. А якщо творці і сценаристи не відведуть його зовсім вже в темні нетрі своїх ідей і фантазій, то, можливо, і на один із значущих серіалів десятиліття, без жодного перебільшення"

"Мені дуже сподобався серіал. Я отримала саме те, на що і очікувала. Те почуття, коли очікування і реальність збіглися"

Нагадаємо, де знімали серіал "Дім дракона".

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