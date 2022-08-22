Серіал знімався відразу на декількох мальовничих локаціях в Європі, які точно зацікавлять туристів.

Стрімінговий сервіс HBO 21 серпня 2022 року випустив перший епізод довгоочікуваного фентезі-серіалу "Дім Дракона" (House of the Dragon).

Серіал, знятий на основі книги Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", є приквелом популярного серіалу "Гра престолів" і розповідає про розквіт дому Таргарієнів – за 200 років до подій основного серіалу.

Перший епізод отримав в цілому позитивні відгуки: на IMDb у нього оцінка 9,1 балів з 10, на Rotten Tomatoes – 85% схвалення від критиків і 89% від широкої аудиторії, а на Metacritic – 69 балів від кінооглядачів і 8,6 від глядчів.

Одночасно, як і у випадку з "Грою престолів", глядачі відразу ж почали проявляти інтерес до локацій зйомок серіалу, щоб в майбутньому відвідати їх з туристичною метою, пише The Independent.

Так, за роки виходу "Гри престолів" помітно виріс інтерес до відвідування Північної Ірландії та Хорватії, де знімали серіал. У підсумку в місті Банбрідж в Північній Ірландії на початку лютого 2022 року навіть запустили тури по кіностудії, де свого часу знімали серіал. Цілком можливо, новий серіал також породить такого роду "паломництво".

Де знімали серіал "Дім Дракона"

Графство Корнуолл. Ця мальовнича, покрита зеленими скелями територія розташована на крайньому південному заході Англії на частині півострова Корнуолл і прилеглих островах. Корнуолл є батьківщиною найголовнішого персонажа британської міфології – короля Артура. Також це потужний центр кельтської культури, казок і переказів, з відповідною архітектурою. В першу чергу місцевість використовували для натурних зйомок.

Монсанту. Це історичне селище на сході Португалії відоме в першу чергу завдяки однойменному середньовічному замку 12 століття.

Пік-Дистрикт. Ця піднесена місцевість в центральній і північній Англії ще має назву "скелястий край", і з її численними скелями і печерами також займає вагоме місце в англійському фольклорі. Особливо привертають увагу руїни замку Певеріл, зведеного в 11 столітті.

Трухільо. Це місто-фортеця на південному заході Іспанії, також відоме як Касерес, вже давно є важливим туристичним центром, що привертає екскурсантів численними пам'ятками середньовіччя. На вершині пагорба височить мавританський замок Алькасаба, побудований в 9 столітті, перебудований в 15 столітті й відновлений в 19 столітті, піднятися до якого можна лабіринтом мальовничих старовинних вуличок.

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