Один з них навіть отримав гроші від німецької благодійної організації.

Одразу два українських фільми отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі. Йдеться про кінокартини "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші".

"Українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk", - повідомили у Держкіно України.

У цьому фільмі йдеться про українських жінок та дітей, які тікали від повномасштабної війни та вимушено переселилися до Німеччини. Журі Берлінале назвали цю роботу "ніжним поглядом на щоденні ритми зламаного дитинства".

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"Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення", - цитує журі Держкіно.

Другий фільм, який отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі - робота Надії Парфан "Це побачення". Вона показала життя у Києві в умовах повномасштабної війни РФ проти України. Цей фільм було продемонстровано у межах програми Berlinale Shorts 2023.

"Замість паризьких парків ми бачимо імпровізовані металеві гаражі. Армійські блокпости займають місце Тріумфальної арки. Французькі готелі замінені покинутими будівлями, а церква, оточена гарматами, замінила Базиліку Сакре-Кер", - так про фільм Парфан висловилися члени журі.

Також вони порівняли фільм з однойменною короткометражкою Клода Лелуша, який було знято ще у 1976 році. У журі зазначили, що Парфан перетворила фільм на складну історію. Версія Лелуша показувала романтичну історію, чоловік їхав Парижем на побачення. А Парфан показала емоції від війни, від того стану, у якому нині живуть українці.

Також відомо, що головну нагороду Берлінале за найкращий фільм отримала документальна картина "На Адаманті", у ній йдеться про пацієнтів клініки для людей з психічними розладами. Срібного ведмедя від великого журі отримав фільм "Червоне небо", а ще одну нагороду від журі дали фільму "Погане життя". Також не Берлінале назвали найкращого режисера - Філіп Гаррель отримав нагороду за фільм "Велика колісниця".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Берлінале показали фільм Шона Пенна про Україну.

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