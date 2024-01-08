Джейкобу Елорді дісталася роль Чудовиська, а Оскару Айзеку – його творця Віктора Франкенштайна.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив імена акторів, які виконають головні ролі в майбутній адаптації роману англійської письменниці Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" від режисера Гільєрмо дель Торо ("Лабіринт фавна", "Багряний пік", "Форма води", "Алея жаху", "Піноккіо").

Як повідомив Netflix в своїх соцмережах, головні ролі у фільмі "Франкенштейн" виконають Джейкоб Елорді (серіал "Ейфорія", фільми "Присцилла", "Солтберн"), Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодний розрахунок", франшизи "Зоряні Війни", "Люди Ікс"), Крістоф Вальц ("Безславні виродки", "Джанго вільний", "007: Спектр", "Французький вісник"), Міа Гот ("Німфоманка", "Суспірія", "Перл", "Безмежний басейн") і Фелікс Каммерер ("На Західному фронті без змін", міні-серіал "Усе те незриме світло"). Будь-яких інших деталей сервіс не повідомив, проте заінтригував, що фільм вийде на Netflix "скоро".

Водночас, за даними видання Deadline, Елорді зіграє Чудовисько Франкенштейна – він замінив Ендрю Гарфілда ("Нова Людина-павук", "Соціальна мережа", "З міркувань совісті"), який спочатку був обраний на цю роль. Останній змушений був відмовитися через конфлікт в графіку, що виник в результаті страйку акторів Голлівуду 2023 року. При цьому Айзек виконає роль вченого Віктора Франкенштейна, який створив легендарного монстра.

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За даними видання, дель Торо виступає одночасно режисером, сценаристом і продюсером фільму. Наскільки його версія буде наближена до оригіналу, на даний момент невідомо.

Франкенштейн – передісторія

Готичний роман "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" англійської письменниці Мері Шеллі вперше був опублікований анонімно в 1818 році. Книга була прохолодно сприйнята критиками, але мала успіх у публіки. В результаті вже в 1823 році дія роману була перенесена на театральну сцену, в тому ж році він був виданий у Франції із зазначенням імені його реального автора. У 1831 році Мері Шеллі опублікувала під своїм ім'ям значно перероблене видання роману.

У центрі сюжету книги – вчений Віктор Франкенштейн, якому вдалося осягнути таємницю зародження життя і навчитися оживляти мертву матерію. Він створив штучну людину з частин трупів, але пізніше відрікся від свого дітища, оскільки злякався його. Покинуте безіменне чудовисько, яке звідусіль проганяли через потворність, почало переслідувати свого творця.

Образ чудовиська Франкенштейна є одним з найпопулярніших в поп-культурі, а сам роман екранізували кілька десятків разів. Вперше це сталося ще в 1910 році – в німій короткометражній морально-філософської притчі під назвою "Франкенштейн" Чудовисько зіграв Чарльз Огл. Впізнаваним же образ став після 1931 року, коли вийшов однойменний фільм жахів Джеймса Вейла з Борисом Карлоффом в ролі монстра. Серед останніх екранізацій – фільм жахів "Віктор Франкенштейн" (2015) з Деніелом Редкліффом і Джеймсом Макевоєм, а також фільм-вистава "Франкенштейн" (2011) Денні Бойла з Бенедиктом Камбербетчем і Джонні Лі Міллером.

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