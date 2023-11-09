Страйк, який став найтривалішим в історії Голлівуду, офіційно завершився вранці в четвер.

Гільдія акторів США (SAG-AFTRA ) оголосила про припинення найтривалішого страйку проти кіно- і телестудій в історії Голлівуду. Як повідомляє Variety, переговори між Гільдією акторів США і Союзом продюсерів кіно і телебачення, який представляє інтереси студій, успішно завершилися, сторони змогли досягти угоди про новий трирічний контракт.

Страйк офіційно завершився в четвер, о 10.01 за київським часом.

В результаті угоди мінімальні зарплати акторів збільшаться на 7%, що на 2% більше, ніж у сценаристів і режисерів. Угода також включає збільшення пенсійних та медичних внесків.

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Крім того, профспілка домоглася "структурних змін" у вигляді компенсацій на стрімінгових платформах, а також захисту інтересів артистів при застосуванні штучного інтелекту.

Членам профспілки все одно доведеться проголосувати за ратифікацію угоди, і цей процес, ймовірно, займе щонайменше тиждень або більше. Але страйк вже скасовано, а це означає, що актори зможуть повернутися до роботи в четвер.

Страйк у Голлівуді - що відомо

2 травня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) почала масштабний страйк після декількох невдалих спроб досягти угоди з великими кіностудіями і стрімінговимі сервісами, яке б гарантувало авторам поліпшені умови праці.

14 липня до страйку з аналогічними вимогами приєдналася Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). Після цього більша частина телевізійного та кіновиробництва була закрита, крім відносно невеликої кількості незалежних кіновиробників.

26 вересня Гільдія сценаристів США офіційно уклала новий трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).

До цього року найтриваліший страйк акторів проти теле- і кінокомпаній тривав 95 днів у 1980 році. Страйк 2023 року перевершив цю позначку 17 жовтня.

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