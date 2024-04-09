Довгоочікувана стрічка з'явиться на кіноекранах в жовтні 2024 року.

Перша частина культового фільму "Джокер", яка вийшла у 2019 році, здобула неабияку популярність серед кіноманів всього світу. У 2022 році стало відомо, що стрічка отримає продовження. Вже сьогодні з'явився довгоочікуваний тизер до фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Очікується, що повний трейлер з'явиться в мережі вночі 10 квітня, а саму картину покажуть на кіноекранах 4 жовтня 2024 року. Головні ролі у фільмі виконали Леді Гага, Хоакін Фенікс, Зазі Бітц та Джейкоб Лофленд. Як відомо, режисером картини є Тодд Філліпс.

Про що фільм "Джокер: Божевілля на двох"

Сюжет фільму тримається у таємниці. Наразі відомо, що події відбуватимуться у містичному місті Ґотем, а саме в одній з його психіатричних лікарень Аркгем. Головний герой — божевільний злочинець Артур Флек, який взяв собі прізвисько "Джокер", вбиває Мюррея Франкліна в прямому ефірі по телебаченню. Після цього герой потрапляє в психіатричну лікарню, де знайомиться з лікарем Гарлін Квінзел.

Жінка та чоловік шалено закохуються один в одного. Місцевий прокурор починає вживати заходів, аби затримати Джокера, і тоді його кохана робить усе можливе, щоб врятувати Артура.

Оригінальна назва фільму "Folie à Deux" стосується відомого медичного терміну, який означає психічний розлад. Він вражає двох або більше осіб, які живуть в одній родині.

Нагадаємо, раніше було вперше представлено аудіозапис Леді Гаги у ролі злодійки у фільмі "Джокер: Божевілля на двох".

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