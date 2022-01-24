Творці поки тримають у секреті сюжет майбутньої стрічки та її назву.

Голлівудський актор Джонні Депп повертається у кінематограф після гучного скандалу з колишньою дружиною Емберг Херд та звинувачень у насильстві. Він отримав першу велику роль короля Людовика XV у фільмі французької постановниці Майвенн.

Про це пише Variety.

Знімання стрічки стартують вже цього літа і триватимуть три місяці. Вдалося з’ясувати, що вони проходитимуть в Парижі (Франція), в основному у Версальському палаці.

Творці стрічки наразі не розкривають назву, деталі сюжету та дату прем’єри.

Нагадаємо, що король Людовик XV правив Францією впродовж 58 років. Це другий найтриваліший період правління в країні після Людовика XIV.

Для Джонні Деппа ця роль стане першою після фільму "Великий" 2020 року. До цього режисери неофіційно оголосили бойкот актору через скандал з його екс-дружиною та звинувачень у насильстві.

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Пара одружилася в лютому 2015 року.

Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.

Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення-наклеп. На початку листопада 2020 року він програв першу справу в Лондонському суді. "Вона інсценувала побої і з'явилася в суді з синцями на обличчі, стверджуючи, що я побив її мобільним телефоном", - розповідав Депп.

Після цього Warner Bros. просила актора відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії та сказав, що поважає її рішення.

Пізніше Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався.

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