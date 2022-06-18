Всесвітньо відомий актор завжди виглядає незрівнянно.

Один з найуспішніших і яскравих акторів сучасності - Джонні Депп. Він підкорив шанувальників усього світу не тільки своєю майстерною грою, але і неймовірною харизмою, привабливою зовнішністю, умінням себе правильно піднести. Сьогодні УНІАН згадує найбільш пам'ятні образи Деппа за час його кар'єри.

1987

Так виглядав улюбленець мільйонів на початку своєї кар'єри.

1990

У 1990 році Депп отримав головну роль у фільмі "Плакса".

1993

У 1993 році Джонні Деппу запропонували головну роль у фільмі Еміра Кустуріци "Арізонська мрія". Попри те, що цю картину не показали ні в одному з кінотеатрів США, у Франції картина мала успіх.

1994

З 1994 року кар'єра Деппа пішла в гору. Саме в цьому році він познайомився з французькою співачкою і актрисою Ванессою Параді. У пари є двоє спільних дітей.

2001

У 2001 році Депп знявся також у фільмі "Кокаїн".

2003

2004

У 2004 році актора номінували на Оскар за легендарну роль капітана Джека Горобця в "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

2005

Джонні Депп з Ванессою Параді на церемонії вручення "Оскара" в січні 2005 року. Тоді він був номінований як найкращий актор за роль в "Чарівній країні".

2006

2007

2010

Ще однією роллю, після якої кількість фанатів Деппа стрімко зросла, став фільм "Турист". Там він знявся разом з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі. За цю роль його нагородили преміями Teen Choice Awards і People's Choice Awards і номінували на премію "Золотий глобус".

2014

А ось і Ембер Херд, його нова любов. Тоді ще ніхто і не підозрював, що їх чекає такий скандальний шлюборозлучний процес - пару вважали однією з найкрасивіших в Голлівуді.

2015

2015

Джонні Депп на прем'єрі "Аліси в Задзеркаллі" в Лондоні. У картині актор зіграв Божевільного Шляпника. Якраз в цей період Ембер Херд заявила про те, що Депп її бив.

2019

2020

2021

2022

Навесні 2022 року весь світ почав пильно стежити за судовими розглядами Деппа і Ембер Херд. Пара розлучилася ще кілька років тому, але зараз Депп через суд вирішив довести, що не піднімав руку на свою екс-кохану і виправдати своє ім'я.

Адже після звинувачень у насильстві від співпраці з актором відмовилися багато всесвітньо відомих компаній. Одним з найбільш обговорюваних моментів стало визнання Ембер Херд в тому, що актриса забруднила ліжко колишнього чоловіка фекаліями після його заяви про наміри розлучитися.

Нагадаємо, Джонні Депп закотив вечірку за $ 300 тисяч на честь перемоги в суді над Ембер Херд.

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