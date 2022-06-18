Джонні Депп / Колаж УНІАН

Один з найуспішніших і яскравих акторів сучасності - Джонні Депп. Він підкорив шанувальників усього світу не тільки своєю майстерною грою, але і неймовірною харизмою, привабливою зовнішністю, умінням себе правильно піднести. Сьогодні УНІАН згадує найбільш пам'ятні образи Деппа за час його кар'єри.

1987

Так виглядав улюбленець мільйонів на початку своєї кар'єри. 

Джонні Депп

1990 

У 1990 році Депп отримав головну роль у фільмі "Плакса".

Джонні Депп

1993

У 1993 році Джонні Деппу запропонували головну роль у фільмі Еміра Кустуріци "Арізонська мрія". Попри те, що цю картину не показали ні в одному з кінотеатрів США, у Франції картина мала успіх.

Джонні Депп

1994 

З 1994 року кар'єра Деппа пішла в гору. Саме в цьому році він познайомився з французькою співачкою і актрисою Ванессою Параді. У пари є двоє спільних дітей.

Джонні Депп

2001

У 2001 році Депп знявся також у фільмі "Кокаїн".

Джонні Депп

2003

Джонні Депп

2004

У 2004 році актора номінували на Оскар за легендарну роль капітана Джека Горобця в "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини".

Джонні Депп

2005

Джонні Депп з Ванессою Параді на церемонії вручення "Оскара" в січні 2005 року. Тоді він був номінований як найкращий актор за роль в "Чарівній країні".

Джонні Депп

2006

Джонні Депп

2007 

Джонні Депп

2010

Ще однією роллю, після якої кількість фанатів Деппа стрімко зросла, став фільм "Турист". Там він знявся разом з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі. За цю роль його нагородили преміями Teen Choice Awards і People's Choice Awards і номінували на премію "Золотий глобус".

Джонні Депп

2014

А ось і Ембер Херд, його нова любов. Тоді ще ніхто і не підозрював, що їх чекає такий скандальний шлюборозлучний процес - пару вважали однією з найкрасивіших в Голлівуді.

Джонні Депп

2015

Джонні Депп

2015

Джонні Депп на прем'єрі "Аліси в Задзеркаллі" в Лондоні. У картині актор зіграв Божевільного Шляпника. Якраз в цей період Ембер Херд заявила про те, що Депп її бив. 

Джонні Депп

2019

Джонні Депп

2020

Джонні Депп

2021

Джонні Депп

2022

Навесні 2022 року весь світ почав пильно стежити за судовими розглядами Деппа і Ембер Херд. Пара розлучилася ще кілька років тому, але зараз Депп через суд вирішив довести, що не піднімав руку на свою екс-кохану і виправдати своє ім'я.

Адже після звинувачень у насильстві від співпраці з актором відмовилися багато всесвітньо відомих компаній. Одним з найбільш обговорюваних моментів стало визнання Ембер Херд в тому, що актриса забруднила ліжко колишнього чоловіка фекаліями після його заяви про наміри розлучитися.

Джонні Депп

Нагадаємо, Джонні Депп закотив вечірку за $ 300 тисяч на честь перемоги в суді над Ембер Херд.

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