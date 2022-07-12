Нещодавно проти зірки "Піратів Карибського моря" подали ще один позов нібито про те, що той вдарив свого колегу.

Навколо імені Джонні Деппа не вщухають скандали. Так, нещодавно проти нього подали черговий позов до суду. Звинувачують зірку "Піратів Карибського моря" в насильстві - нібито він вдарив свого колегу по фільму "Місто брехні" Грега Брукса. Сталося це в 2017 році під час зйомок.

Видання Daily Mail повідомляє, що адвокати Джонні Деппа змогли досягти мирової угоди у цій справі. Подробиці угоди не розкриті, проте справу не розслідуватимуть, якщо Депп виконає свою частину зобов'язань.

Як додає видання, один зі сценаристів фільму "Місто брехні" Емма Данофф заявила, що звинувачення Брукса - брехня. Жінка згадала, що між акторами дійсно була словесна перепалка на грунті того, що Брукс образив чорношкіру бездомну жінку. Але Депп лише словами за неї заступився, бійки не було.

Нагадаємо, це не єдине судове засідання з Деппом. Навесні цього року він брав участь у судових розглядах зі своєю екс-дружиною Ембер Херд. Суд визнав, що Депп не піднімав на неї руку.

Також УНІАН писав, що Джонні Депп після суду над Ембер Херд пожертвував дитячим лікарням 800 тисяч доларів.

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