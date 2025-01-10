Режисером фільму "Кремлівський чарівник" обрано француза Олів'є Ассайаса.

Британський актор Джуд Лоу зіграє роль російського президента Володимира Путіна у фільмі "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса. Про це повідомляє видання Deadline.

Зазначається, що фільм буде знято за однойменною книгою Джуліано да Емполі, який працював старшим радником італійського прем'єра Маттео Ренці.

Головний герой роману - Вадим Баранов, політтехнолог, який працював із Путіним на початку його кар'єри. Дехто називає прототипом цього персонажа Владислава Суркова.

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"Я кажу це нерішуче, тому що я ще толком не почав працювати над цим. Точніше, я все-таки почав, але я все ще на підступах до Евересту, стою дивлюся і думаю, Ісусе, навіщо я це сказав. Саме так я часто почуваюся, коли кажу "так". Я думав: "О, Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому разі, це вже мені вирішувати", - розповів актор.

Режисером фільму "Кремлівський чарівник" обрано француза Олів'є Ассайаса, який отримав у 2016 році Золоту пальмову гілку в Каннах за картину "Персональний покупець".

Разом із Джудом Лоу в акторському складі заявлені Пол Дано ("Бетмен"), Алісія Вікандер ("З машини"), Зак Галіфіанакіс ("Похмілля у Вегасі") і Том Старрідж ("Пісочний чоловік"). Дата виходу фільму поки що не названа.

Новини кінематографа

Зйомки другого сезону серіалу Fallout від Amazon зупинено через масштабні пожежі, що охопили округ Лос-Анджелес.

Спочатку планувалося відновити роботу над проектом 8 січня, але пожежна служба відкликала дозволи на зйомки в кількох районах. Тепер знімальний процес відкладено щонайменше до лютого, але точні терміни залежатимуть від ситуації з пожежами.

Крім Fallout, через ситуацію, що склалася, зупинено роботу над такими проектами, як NCIS, Grey's Anatomy, Hacks і вечірнє шоу Джиммі Кіммела.

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