Виробництво мало відновитися після свят, 8 січня.

Зйомки другого сезону серіалу Fallout від Amazon зупинені через масштабні пожежі, що охопили округ Лос-Анджелес.

Deadline повідомляє, що спочатку планувалося відновити роботу над проєктом 8 січня, але пожежна служба відкликала дозволи на зйомки в декількох районах. Тепер знімальний процес відкладено щонайменше до лютого, але точні терміни залежатимуть від ситуації з пожежами.

Крім Fallout, через ситуацію, що склалася, зупинено роботу над такими проектами, як NCIS, Grey's Anatomy, Hacks і вечірнє шоу Джиммі Кіммела. Хоча багато студій працюють на закритих знімальних майданчиках, влада просить скоротити всі нетермінові заходи, щоб звільнити дороги для екстрених служб.

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Ігрові компанії, що базуються в регіоні, Sony Santa Monica, Naughty Dog і Riot Games, також вживають заходів безпеки. Офіси тимчасово закриті, а співробітники працюють із дому. Представники Activision заявили, що пріоритетом для компанії залишається захист життя і здоров'я своїх співробітників.

Раніше ми розповідали, що зірка фільму "Сам удома" Маколей Калкін зніметься у другому сезоні Fallout. Акторові дісталася роль божевільного вченого.

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