Цей яскравий кримінальний мюзикл представить Францію на "Оскар-2025".

Вийшов український трейлер фільму "Емілія Перес" (Emilia Pérez), що отримав аж три нагороди цьогорічного Каннського кінофестивалю, де, власне, і відбулася його світова прем'єра. Зокрема, фільму дістався приз жюрі Канн – третю за престижністю нагороду кінофестивалю після Золотої пальмової гілки і Гран-прі.

Критики характеризують фільм як унікальний жанровий мікс, що поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. В центрі сюжету – адвокатка Рита, яка почувається на роботі не у своїй тарілці: її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Одного разу героїня отримує несподівану пропозицію – допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати неймовірний план втечі: стати жінкою, як він завжди й мріяв бути.

Головні ролі у фільмі виконали такі світові зірки, як Зої Салдана (франшизи "Аватар", "Вартові галактики") та Селена Гомес (серіал "Вбивства в одній будівлі"), а також Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон – всі чотири акторки отримали приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

Зняв фільм знаменитий французький режисер Жак Одіяр ("І моє серце завмерло", "Пророк", "Іржа та кістка").

Музику та пісні до фільму написали відомі французькі музиканти Клеман Дюколь та Каміль (і отримали за це приз Канн за найкращу музику) – перший раніше працював над мюзиклом "Аннетт" Леоса Каракса та гурту Sparks з Адамом Драйвером та Маріон Котіяр в головних ролях. Також оригінальну пісню до фільму Mi Camino записала Селена Гомес, яка, власне, спершу прославилася саме як поп-співачка.

Хореографію до фільму створив всесвітньо відомий хореограф Дам'єн Жале, який раніше співпрацював з Лукою Ґуаданьїно ("Суспірія") та Полом Томасом Андерсоном ("Аніма").

За костюми у фільсі відповідав модний дім Saint Laurent на чолі з креативним директором Ентоні Ваккарелло, а монтаж фільму виконала Жюльєтт Вельфлін, відома роботою над фільмами "8 подруг Оушена" та "Голодні ігри".

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Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 86% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 71 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Світові медіа також захоплено відгукнулися про стрічку: Variety назвав її "потужним портретом людини, яка кидає виклик кільком стереотипам одночасно", The Hollywood Reporter описав фільм як "сповнений свіжості, життєвої сили та ефектності", а The Times охарактеризував "Емілію Перес" як "мюзикл нашого часу".

І саме цей фільм Франція обрала своїм представником на "Оскар-2025" в категорії найкращий міжнародний фільм.

Як повідомила прес-служба кінокомпанії Arthouse Traffic, в український прокат фільм вийде 7 листопада 2024 року.

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До речі, саме кадр з цього фільму прикрасив постер 8-го кінофестивалю "Київський тиждень критики", який відбудеться з 17 до 23 жовтня 2024 року в столичному кінотеатрі "Жовтень". З цього можна зробити висновок, що українська прем'єра фільму відудеться саме на цьому заході.

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