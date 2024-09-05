Організатори фестивалю оголосили склад перших двох ретро секцій – американської та української.

Організатори восьмого кінофестивалю "Київський тиждень критики", який відбудеться з 17 до 23 жовтня 2024 року в столичному кінотеатрі "Жовтень", оголосили перші фільми з цьогорічної програми.

Зокрема, фестиваль представив цьогорічний постер, на якому зображена акторка та співачка Селена Гомес – зірка цьогорічного гіта Канн "Емілія Перес", за роль в якому вона отримала приз за найкращу жіночу роль. Судячи з цього, цей фільм покажуть українським кіноманам в рамках цьогорічного Тижня критики.

Також організатори оголосили склад перших двох ретро секцій: до американської увійшли фільми від Спайка Лі, Стівена Содерберга та Річарда Лінклейтера, а до української – стрічки Наталії Мотузко, Сергія Маслобойщикова та Миколи Рашеєва.

Відео дня

Міжнародна ретроспектива цього року складатиметься з фільмів зі США часу розквіту інді та матиме назву "Дивніше за рай":

Повнометражний дебют автора трилогії "Оушен" Стівена Содерберґа "Секс, брехня та відео" (1989) до 35-річчя фільму.

Один із найкращих фільмів за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газети The Guardian – "Приголомшені та збентежені" (1993) Річарда Лінклейтера.

"Лак для волосся" Джона Вотерза (1988) – мюзикл від автора "Плаксія" про дівчину-підлітка Трейсі, яка несподівано стає зіркою популярного телешоу та має пройти через продюсерів-расистів та жорстоку конкуренцію.

Музична coming-of-age-драма "На друзки" Сюзан Зайдельман (1982), що розповідає про амбітну та безцеремонну Рен, яка прагне слави у світі панк-року, але її єдиний талант – це вміння створювати проблеми.

Один із найкращих фільмів володаря двох премій "Оскар" за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газет The New York Times і The Guardian, Спайка Лі "Роби як треба" (1989), що відзначає 35-річчя.

"Шоу жахів Рокі Горора" (1975) Джина Шармана – непристойна чорна комедія, що розповідає про двох закоханих, які потрапляють у зловісний замок на шляху до свого друга. Тут пара зустрічає таємничого науковця, який показує своє останнє творіння.

"Ця програма присвячена незалежній сцені кіно США 70-90-х років. У цей період оформлюється саме поняття інді-фільму як окремої естетики й способу продукції. Саме тоді кіно, створене за лаштунками великих голлівудських студій, стає частиною загального культурного й економічного ландшафту країни", – розповіли куратори фестивалю.

До програми українського ретро, що цього року має назву "Химерний час", увійшли:

Чорно-білий фільм Суламіф Цибульник "Карантин" (1968), що розповідає про замкнене коло: лікарі в науково-дослідній лабораторії створюють вакцину проти небезпечної інфекції та випадково заражаються цим вірусом.

Горор Миколи Рашеєва "Оберіг" (1991), знятий за творами Володимира Дрозда, що розповідає про двох братів із поліського села, які перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один із них відразу опиняється у вирі життя, інший – на його узбіччі. Після загадкової смерті першого з них, його справу продовжує інший.

Знятий за мотивами повісті письменника-шістдесятника Валерія Шевчука "Петро Утеклий", фільм "Чудо в краю забуття" (1991) Наталі Мотузко розповідає про вбивство двох братів-близнюків, яких мешканці села вважають однією людиною.

Фільм "Градус чорного Місяця" (1992) Наталії Кіракозової, знятий за мотивами роману представника "наших 20-х" Юрія Смолича "Господарство доктора Гальванеску", – це історія молодої журналістки Юлії, доньки відомого вченого, яка намагається розкрити таємницю зникнення знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, роботами якого захоплювався її батько.

Дебютний фільм Сергія Рахманіна, одного з найбільш самобутніх режисерів, які працювали в 1990-х на Одеській кіностудії, "Людина К" (1992) – це вільна екранізація щоденникових записів Франца Кафки.

Створений за мотивами творів Франца Кафки псевдодокументальний репортаж із вигаданого світу "Співачка Жозефіна й мишачий народ" (1994) Сергія Маслобойщикова покажуть у 30-й ювілей фільму. Він розповідає про справжнього кумира мешканців чернівецького театру – співачку Жозефіну, яка поділяє тривоги своєї спільноти, проте весь час вимагає особливої уваги до своєї персони.

"Українське кіно часто асоціюють з кіно поетичним. Ця традиція, що почалася з Олександра Довженка і продовжилася в кінематографі 1960-1970-х цілою хвилею Українського поетичного кіно, виходила за межі наративів і естетичних засобів реалізму. Однією з передумов такого виходу став нерозривний зв'язок українського кіно з багатими традиціями фантастичної (у широкому сенсі) української класичної літератури та фольклору. Ця програма пропонує розширити подібні зв'язки, вийшовши за канон Українського поетичного кіно й продемонструвати послідовний інтерес українського кінематографа до інших літературних традицій: модерної фантастичної літератури (Юрій Смолич), химерної прози (Володимир Дрозд, Валерій Шевчук) і світової літератури модернізму (Франц Кафка)", – коментують куратори фестивалю.

Також організатори розповіли, скільки цього року коштуватимуть квитки на фестиваль. Як і в минулі роки, на ньому діятиме система абонементів, продаж яких вже стартував на сайті заходу. Їхня вартість за ранньою ціною – 950 гривень (повний), 550 гривень (денний) і 400 гривень (студентський). Квитки на деякі окремі сеанси надійдуть у продаж згодом.

Нагадаємо, також в рамках Київських тижнів критики відбувається вручення щорічної премії "Кіноколо".

Вас також можуть зацікавити новини: