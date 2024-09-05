Організатори восьмого кінофестивалю "Київський тиждень критики", який відбудеться з 17 до 23 жовтня 2024 року в столичному кінотеатрі "Жовтень", оголосили перші фільми з цьогорічної програми.
Зокрема, фестиваль представив цьогорічний постер, на якому зображена акторка та співачка Селена Гомес – зірка цьогорічного гіта Канн "Емілія Перес", за роль в якому вона отримала приз за найкращу жіночу роль. Судячи з цього, цей фільм покажуть українським кіноманам в рамках цьогорічного Тижня критики.
Також організатори оголосили склад перших двох ретро секцій: до американської увійшли фільми від Спайка Лі, Стівена Содерберга та Річарда Лінклейтера, а до української – стрічки Наталії Мотузко, Сергія Маслобойщикова та Миколи Рашеєва.
Міжнародна ретроспектива цього року складатиметься з фільмів зі США часу розквіту інді та матиме назву "Дивніше за рай":
- Повнометражний дебют автора трилогії "Оушен" Стівена Содерберґа "Секс, брехня та відео" (1989) до 35-річчя фільму.
- Один із найкращих фільмів за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газети The Guardian – "Приголомшені та збентежені" (1993) Річарда Лінклейтера.
- "Лак для волосся" Джона Вотерза (1988) – мюзикл від автора "Плаксія" про дівчину-підлітка Трейсі, яка несподівано стає зіркою популярного телешоу та має пройти через продюсерів-расистів та жорстоку конкуренцію.
- Музична coming-of-age-драма "На друзки" Сюзан Зайдельман (1982), що розповідає про амбітну та безцеремонну Рен, яка прагне слави у світі панк-року, але її єдиний талант – це вміння створювати проблеми.
- Один із найкращих фільмів володаря двох премій "Оскар" за версією журналів Empire, Variety, Entertainment Weekly та газет The New York Times і The Guardian, Спайка Лі "Роби як треба" (1989), що відзначає 35-річчя.
- "Шоу жахів Рокі Горора" (1975) Джина Шармана – непристойна чорна комедія, що розповідає про двох закоханих, які потрапляють у зловісний замок на шляху до свого друга. Тут пара зустрічає таємничого науковця, який показує своє останнє творіння.
"Ця програма присвячена незалежній сцені кіно США 70-90-х років. У цей період оформлюється саме поняття інді-фільму як окремої естетики й способу продукції. Саме тоді кіно, створене за лаштунками великих голлівудських студій, стає частиною загального культурного й економічного ландшафту країни", – розповіли куратори фестивалю.
До програми українського ретро, що цього року має назву "Химерний час", увійшли:
- Чорно-білий фільм Суламіф Цибульник "Карантин" (1968), що розповідає про замкнене коло: лікарі в науково-дослідній лабораторії створюють вакцину проти небезпечної інфекції та випадково заражаються цим вірусом.
- Горор Миколи Рашеєва "Оберіг" (1991), знятий за творами Володимира Дрозда, що розповідає про двох братів із поліського села, які перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один із них відразу опиняється у вирі життя, інший – на його узбіччі. Після загадкової смерті першого з них, його справу продовжує інший.
- Знятий за мотивами повісті письменника-шістдесятника Валерія Шевчука "Петро Утеклий", фільм "Чудо в краю забуття" (1991) Наталі Мотузко розповідає про вбивство двох братів-близнюків, яких мешканці села вважають однією людиною.
- Фільм "Градус чорного Місяця" (1992) Наталії Кіракозової, знятий за мотивами роману представника "наших 20-х" Юрія Смолича "Господарство доктора Гальванеску", – це історія молодої журналістки Юлії, доньки відомого вченого, яка намагається розкрити таємницю зникнення знаменитого доктора-трансплантолога Гематоса, роботами якого захоплювався її батько.
- Дебютний фільм Сергія Рахманіна, одного з найбільш самобутніх режисерів, які працювали в 1990-х на Одеській кіностудії, "Людина К" (1992) – це вільна екранізація щоденникових записів Франца Кафки.
- Створений за мотивами творів Франца Кафки псевдодокументальний репортаж із вигаданого світу "Співачка Жозефіна й мишачий народ" (1994) Сергія Маслобойщикова покажуть у 30-й ювілей фільму. Він розповідає про справжнього кумира мешканців чернівецького театру – співачку Жозефіну, яка поділяє тривоги своєї спільноти, проте весь час вимагає особливої уваги до своєї персони.
"Українське кіно часто асоціюють з кіно поетичним. Ця традиція, що почалася з Олександра Довженка і продовжилася в кінематографі 1960-1970-х цілою хвилею Українського поетичного кіно, виходила за межі наративів і естетичних засобів реалізму. Однією з передумов такого виходу став нерозривний зв'язок українського кіно з багатими традиціями фантастичної (у широкому сенсі) української класичної літератури та фольклору. Ця програма пропонує розширити подібні зв'язки, вийшовши за канон Українського поетичного кіно й продемонструвати послідовний інтерес українського кінематографа до інших літературних традицій: модерної фантастичної літератури (Юрій Смолич), химерної прози (Володимир Дрозд, Валерій Шевчук) і світової літератури модернізму (Франц Кафка)", – коментують куратори фестивалю.
Також організатори розповіли, скільки цього року коштуватимуть квитки на фестиваль. Як і в минулі роки, на ньому діятиме система абонементів, продаж яких вже стартував на сайті заходу. Їхня вартість за ранньою ціною – 950 гривень (повний), 550 гривень (денний) і 400 гривень (студентський). Квитки на деякі окремі сеанси надійдуть у продаж згодом.
Нагадаємо, також в рамках Київських тижнів критики відбувається вручення щорічної премії "Кіноколо".
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Мирні люди": цікаві факти про фільм, змонтований з перехоплених розмов росіян
- "Мегалополіс": цікаві факти про "фільм усього життя" Френсіса Форда Копполи
- "Граф Монте-Крісто": цікаві факти про першу романтичну прем'єру цієї осені
- "Озброєні піснею": п'ять причин подивитися документальний фільм про українських музикантів на війні