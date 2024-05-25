25 травня у Каннах добіг кінця 77-й кінофестиваль. Переможцем стала стрічка "Анора" Шона Бейкера.
Переможців оголосили на сторінці Каннського кінофестивалю у соцмережі Х. Повний список виглядає так:
Золота пальмова гілка – "Анора", Шон Бейкер.
Гран-прі – "Все, що уявляємо як світло", Паял Кападіа.
Приз за режисуру – Мігель Гомес, "Гранд-тур".
Приз за сценарій – "Субстанція", режисер Каролі Фаржеа.
Приз за найкращу жіночу роль – Зої Салдана, Селена Гомес, Карла Софія Гаскон зі стрічки картини "Емілія Перес".
Приз за найкращу чоловічу роль – Джессі Племонс, стрічка "Види доброти".
Приз журі – "Емілія Перес", режисер Жак Одіяр.
Спеціальний приз журі – "Насіння священного інжиру", режисер Мохаммад Расулоф.
"Особливий погляд" – "Чорний пес", режисер Гуань Ху.
Найкращий короткометражний фільм – "Чоловік, який не міг мовчати", режисер Небойша Слієпчевіч.
"Золоту камеру" за найкращий дебют отримала стрічка "Арманд" (Норвегія, Нідерланди).
Каннський кінофестиваль: ви могли це пропустити
На 77-му кінофестивалі в Каннах було представлено фільм про російського диктатора Володимира Путіна польського режисера Патрика Веги.
У трейлері команда фільму показала Путіна в брудному підгузку, його протистояння з Борисом Єльциним та особисте життя. Вега розповів, що головний герой все ж помре і "це буде хеппі енд".
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