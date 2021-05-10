Газманов виступив на концерті до Дня перемоги.

Фігуранта кримінальної справи про незаконний в’їзд в окупований Крим, російського артиста Олега Газманова знову помітили на гастролях на півострові.

Про це пише Крым. Реалии.

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Газманов виступив на концерті до Дня перемоги.

«Для гостей свята зі сцени прозвучали улюблені пісні військових років. Кульмінацією святкового концерту став виступ народного артиста Росії Олега Газманова», – цитує видання повідомлення підконтрольного Кремлю «уряду» Криму.

Раніше Олег Газманов разом з 22 іншими російськими артистами виступили на відкритті незаконно збудованого Керченського мосту.

Кримська прокуратура на материковій частині України відкрила про росіян справу про незаконний в’їзд на окупований Крим.

Свою участь Газманов коментував неохоче.

«Я – громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати. Кримський міст давно працює», – заявив співак у березні 2021 року.

Окупація Криму. Довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Яна Ставська