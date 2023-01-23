Для створення документальної стрічки Пенн неодноразово відвідував Україну. Не злякали його навіть обстріли і повномасштабне вторгнення.

На 73-му Берлінському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ фільму американського актора і режисера Шона Пена про російсько-українську війну. Кінострічка отримала назву "Суперсила" (Superpower).

Відомо, що Пенн працював над створенням фільму разом з продюсером і режисером Аароном Кауфманом. Покажуть у стрічці в тому числі і роль мистецтва у воєнний час.

"Це більше, ніж документальний фільм. На фестивалі, який відбудеться через рік після російського вторгнення в Україну, важливо показати фільм, який Шон Пенн і Аарон Кауфман зняли в таких складних умовах", - сказано на сайті Берлінського кінофестивалю.

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Як Шон Пенн знімав фільм про Україну

Американський кінорежисер, лауреат премії Оскар Шон Пенн у 2022 році бував в Україні, щоб особисто побачити наслідки повномасштабного вторгнення РФ.

Він задокументував десятки фактів російської злочинної діяльності, а також своїми очима побачив зруйновану техніку окупантів. Все побачене він відобразив у документальному фільмі про нашу країну.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої не вистачає багатьом іншим, зокрема, західним політикам. Чим більше зараз в нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, тим швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - коментували в Офісі Президента.

Нагадаємо, Шон Пенн на зустріч із Зеленським взув берці з написом "Слава Україні".

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