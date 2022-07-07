Скандальна актриса Ембер Херд, яка нещодавно нарвалася на хвилю хейту через наклеп на адресу Джонні Деппа, знову може повернутися до суду в якості відповідача. Як повідомляють ЗМІ, їй хочуть пред'явити звинувачення за дачу неправдивих свідчень.
Раніше голлівудську актрису вже судили за те, що вона незаконно ввезла на територію Австралії двох своїх собак. У 2015 році справу закрили, проте незабаром вона все ж визнала свою провину.
Як повідомляє видання Daily Mail, австралійська влада знову відкрила справу проти зірки. Тепер колишню дружину Деппа звинувачують у дачі неправдивих свідчень у тій справі.
Санкція статті передбачає від 7 до 14 років позбавлення волі.
Нагадаємо, після суду, в якому Джонні Деппа позбавили від наклепу з боку його колишньої дружини, Ембер Херд застали під час шопінгу в магазині. Побачивши журналістів з камерою, та спішно кинула повний візок з товаром, який, очевидно, збиралася купити, і втекла.
А ось у Деппа справи після суду значно кращі. Так, за даними ЗМІ, він збирається повернутися в "Пірати Карибського моря".
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