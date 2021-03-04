Кадр з фільму "Сила грому" / скріншот
Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер супергеройської комедії «Сила Грому».
Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.
Головні ролі в стрічці зіграли акторки Мелісса МакКарті та Октавія Спенсер.
Сила Грому»: трейлер
«Сила Грому»: що відомо про супергеройську комедію
- Новий американський комедійний фільм про супергероїв.
- Сценаристом та режисером виступив Бен Фальконе.
- У головних ролях зіграли Мелісса МакКарті, Октавія Спенсер, Джейсон Бейтман, Боббі Каннавале, Пом Клементьєфф, Кевін Данн та Мелісса Лео.
- Прем'єра фільму запланована на 9 квітня. Вона відбудеться на Netflix.
- Сюжет. Фільм розповість про двох подруг дитинства, які мають суперздатності. Вони вирішують захищати місто від злочинців. Щоправда, разом з супергероїнями з'являється і суперлиходій, та все перетворюється в хаос.
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