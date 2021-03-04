Netflix показав трейлер супергеройської комедії "Сила Грому" (відео)

Прем'єра фільму запланована на 9 квітня.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер супергеройської комедії «Сила Грому». Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу. Головні ролі в стрічці зіграли акторки Мелісса МакКарті та Октавія Спенсер. Сила Грому»: трейлер «Сила Грому»: що відомо про супергеройську комедію Новий американський комедійний фільм про супергероїв.

Сценаристом та режисером виступив Бен Фальконе.

У головних ролях зіграли Мелісса МакКарті, Октавія Спенсер, Джейсон Бейтман, Боббі Каннавале, Пом Клементьєфф, Кевін Данн та Мелісса Лео.

Прем'єра фільму запланована на 9 квітня. Вона відбудеться на Netflix.

Сюжет . Фільм розповість про двох подруг дитинства, які мають суперздатності. Вони вирішують захищати місто від злочинців. Щоправда, разом з супергероїнями з'являється і суперлиходій, та все перетворюється в хаос. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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