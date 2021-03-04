Кадр з фільму "Сила грому" / скріншот

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер супергеройської комедії «Сила Грому».

Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Головні ролі в стрічці зіграли акторки Мелісса МакКарті та Октавія Спенсер.

Сила Грому»: трейлер

«Сила Грому»: що відомо про супергеройську комедію

  • Новий американський комедійний фільм про супергероїв.
  • Сценаристом та режисером виступив Бен Фальконе.
  • У головних ролях зіграли Мелісса МакКарті, Октавія Спенсер, Джейсон Бейтман, Боббі Каннавале, Пом Клементьєфф, Кевін Данн та Мелісса Лео.
  • Прем'єра фільму запланована на 9 квітня. Вона відбудеться на Netflix.
  • Сюжет. Фільм розповість про двох подруг дитинства, які мають суперздатності. Вони вирішують захищати місто від злочинців. Щоправда, разом з супергероїнями з'являється і суперлиходій, та все перетворюється в хаос.

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Автор: Катерина Шварц