Netflix представив перший трейлер шпигунського бойовика "Сіра людина" (The Gray Man) з Райаном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.
Фільм з рекордним для Netflix бюджетом в 200 мільйонів доларів вийде онлайн 22 липня 2022 року, а за тиждень до цього буде випущений в обмежений прокат в кынотеатрах деяких країн.
Картина розповість про протистояння професійних вбивць – екс-оперативника ЦРУ Корта Джентрі (Гослінг) і його колишнього колеги Ллойда Хансена (Еванс), що полює на нього по всьому світу.
Також у фільмі зіграють прекрасна Ана де Армас, Біллі Боб Торнтон, зірка "Бріджертонів" Реге-Жан Пейдж, Джессіка Хенвік з останньої "Матриці" та інші.
Режисерами фільму стали брати Руссо, які раніше працювали над марвелівськими фільмами "Перший месник" і "Месники".
Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix показав превью своїх фільмів, які повинні вийти в 2022 році.
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