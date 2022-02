Всього стрімінговий гігант показав превью приблизно трьох десятків нових фільмів, які мають вийти в 2022 році.

Один з найбільших у світі стрімінгових сервісів Netflix показ превью фільмів, які мають вийти на платформі в 2022 році.

Відео опубліковано в YouTube-каналі сервісу.

Серед приблизно трьох десятків нових проектів, зокрема, можна побачити перший тизер шпигунського трилера "Сіра людина" (The Gray Man) з рекордним бюджетом про протистояння професійних вбивць – екс-оперативника ЦРУ Корта Джентрі (Райан Гослінг) і його колишнього колеги Ллойда Хансена, що полює на нього по всьому світу (Кріс Еванс). Знімають фільм брати Руссо, які раніше працювали над марвелівськими фільмами "Перший месник" і "Месники".

Також глядачам вперше показали перші кадри детективної комедії "Ножі наголо 2" (Knives Out 2) від режисера Райана Джонсона. Вже відомо, що сюжет другого фільму не буде прямим продовженням першої частини. Фільм буде присвячений новій справі детектива Бенуа Бланка, роль якого виконує Деніел Крейг.

Крім того, в превью були показані кадри з науково-фантастичного фільму The Mothership з Хеллі Беррі, детективної комедії "Енола Холмс 2" (Enola Holmes 2) з Міллі Боббі Браун і Генрі Кавіллом, фантастичного фільму "Проект Адам" (The Adam Project) з Райаном Рейнольдсом, Дженніфер Гарнер, Зої Салданою та Марком Руффало, науково-фантастичного фільму "Втеча з Спайдерхед" (Spiderhead) з Крісом Хемсвортом, фентезі "Школа добра і зла" (The School for Good and Evil) з Шарліз Терон і Керрі Вашингтон, а також ще пара десятків цікавих проектів з зірками світового рівня.

При цьому Netflix поки не назвав дати виходу анонсованих у ролику фільмів, проте пообіцяв випускати по одній новинці на тиждень.

