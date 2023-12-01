В український прокат фільм вийде 23 травня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер постапокаліптичного бойовика "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga), що стане приквелом до фільму "Шалений Макс: Дорога гніву".

Згідно з офіційним синопсисом фільму, за 45 років після занепаду світу, юну Фуріозу викрадають із матріархального Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань у спробі віднайти шлях додому.

Режисером та сценаристом фільму виступив Джордж Міллер, який також зняв перші три оригінальні частини "Шаленого Макса" з Мелом Гібсоном (1979, 1981 та 1985 роки) і перезапустив франшизу в 2015 році фільмом "Божевільний Макс: Дорога люті" з Томом Гарді та Шарліз Терон у ролі Фуріози.

Головну роль у фільмі виконує Аня Тейлор-Джой (серіал "Ферзевий гамбіт", фільми "Відьма", "Спліт", "Меню", "Варяг"). Спочатку роль Фуріози планували віддати Шарліз Терон, використавши техніку омолодження, але в підсумку Джордж Міллер вирішив відмовитися від цієї ідеї.

Також у фільмі задіяні Кріс Гемсворт ("Тор", "Месники", "Евакуація"), якому дісталася роль Дементуса, Том Берк ("Манк", серіал "Корона") та інші.

В український прокат фільм вийде 23 травня 2024 року.

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